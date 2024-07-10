Миллионы украинских беженцев в ЕС: из каких стран бегут активнее всего

В Европейском Союзе (ЕС) растет количество украинцев, получивших статус временной защиты. Впрочем, из некоторых стран украинские беженцы уезжают, что особенно заметно во Франции, Польше и Латвии.

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Согласно данным Евростата, по состоянию на 31 мая в ЕС статус временной защиты имели 4,26 млн человек, покинувших Украину из-за российской агрессии. Это на 65 тыс. больше, чем в прошлом месяце.

Тройка лидеров среди стран, принявших наибольшее количество украинских беженцев, не изменилась. В нее входят:

Германия – 1,33 млн человек (31,3% от общего количества в ЕС);

– 1,33 млн человек (31,3% от общего количества в ЕС); Польша – 953 255 человек (22,4%);

– 953 255 человек (22,4%); Чехия – 356 405 человек (8,4%).

В двух из этих стран в мае также зафиксировали самый абсолютный прирост числа бенефициаров: в Германии их количество увеличилось на 14 250 человек (+1,1%), а в Чехии – на 11 000 (+3,2%). Также в этом списке отметилась Румыния, где количество беженцев из Украины в течение месяца увеличилось на 3715 человек (2,4%). Впрочем, в трех странах ЕС число бенефициаров сократилось:

Франция – на 1005 человек (-1,6%);

– на 1005 человек (-1,6%); Польша – на 675 (-0,1%);

– на 675 (-0,1%); Латвия – на 15 (-0,03%).

В среднем в ЕС приняли 9,5 украинских получателей временной защиты на тысячу человек. Больше всего их в Чехии (32,9), Литве (27,2) и Польше (25,9).

Украинцы все еще составляют самую большую группу среди бенефициаров временной защиты – это 98% беженцев. Около половины (45,6%) – это взрослые женщины, а почти каждый третий (32,5%) – это ребенок. Соответственно, чуть более пятой части (21,9%) от общего количества составляют взрослые мужчины.

Поможет ли закон о мобилизации вернуть украинцев из-за границы?

Ранее OBOZ.UA уже писал, что за границей находятся более миллиона украинских мужчин призывного возраста. Их возвращение по меньшей мере частично решило бы вопрос мобилизации и дефицита кадров – согласно оценке правительства, Украине не хватает около 6 млн работников.

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, частично ограничивает права украинских мужчин за границей – в частности, они не смогут получать консульские услуги, пока не актуализируют свои данные в ТЦК. Таким образом, они не смогут обновить заграничный и внутренний паспорта, но ряд европейских правительств уже заверили их, что они смогут находиться под временной защитой и с устаревшими паспортами.

То есть их не будут депортировать, кроме частных случаев, когда в Украине лица объявлены в розыск, а по возвращении ее будет ждать правосудие без угрозы жизни и здоровью. В Раде также признали отсутствие возможности принудительного возвращения военнообязанных.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Польше резко снизилось количество украинских беженцев, сами арендующих себе жилье. В то же время в 2,5 раза стало больше тех, за чье жилье платит работодатель.

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