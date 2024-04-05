Ситуация с жильем для украинцев в Польше резко изменилась: беженцы больше не арендуют квартиры

В Польше резко снизилось количество украинских беженцев, которые сами арендуют жилье. В то же время в 2,5 раза стало больше тех, кому платит за жилье работодатель.

Такие данные были опубликованы в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. В течение I квартала 2024 года 55% украинцев сказали, что пользуются жильем от работодателя, 33% отметили, что снимают жилье за свой счет, 8% нашли убежище у поляков дома и 4% проживают в центрах коллективного размещения.

В ноябре 2022 года, когда проводился аналогичный опрос, распределение мест проживания было совсем иным. Тогда снимали жилье за свой счет 58% опрошенных, 22% украинцев обеспечивали жильем работодатели. 10% приютили поляки в своем доме, которым правительство платило компенсацию за каждого беженца в рамках программы убежища. 5% жили на средства государства (в коллективных центрах) и 5% при помощи благотворительных организаций.

Опрос проводился методом электронного анкетирования, общее количество респондентов за оба периода составило 2340 человек. Также сообщается, что министерство внутренних дел и администрации Польши объявило о внесении изменений для украинских беженцев. В частности, речь идет об отмене субсидий для центров, где проживают беженцы с июля 2024 года. На сегодняшний день в центрах коллективного проживания насчитывается почти 40 тыс украинцев, за каждого из них государство платит 40 злотых (392 гривны) ежедневно.

"В начале большой войны Польша приняла наибольшее количество украинцев, которые не сразу устроились на работу. Кто-то имел накопление, кто-то уехал в другие страны ЕС, кто-то вернулся в Украину. Наконец, в Польше осталось подавляющее большинство украинцев, стремящихся работать. В большинстве своем они пользуются жильем от работодателя", – объясняет Анна Джоболда, представитель агентства. В агентстве добавляют, что количество трудоустроенных украинцев в Польше на конец февраля 2024 года составляло 755 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, польские протестующие усилили блокаду украинской границы. Утром 2 апреля они возобновили блокировку движения грузовиков на пункте пропуска "Угринов – Долгобычев".

От блокады границы страдает не только Украина, но и польский бизнес. из-за забастовок на границе польские компании, ведущие бизнес с Украиной, потеряли десятки миллионов долларов за четыре месяца. И это только прямой ущерб.

Тем временем Украина наращивает импорт сыров – в частности, из Польши. Так, в марте в страну был завезен рекордно высокий объем этого продукта по сравнению с довоенным периодом.

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