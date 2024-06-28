Да, в заголовке нет ошибки — именно девяносто четыре, а пока что — 82 процента (восемьдесят два). С сегодняшнего украинского обложения ЧЕСТНОЙ заработной платы и начнём.

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Пусть начисляемая зарплата составляет 100 единиц. Из неё изнутри уплачиваются налог на доходы физического лица 18% и военный сбор 1,5%, то есть чистыми остаётся 80,5.

Снаружи на ту же зарплату начисляется единый социальный взнос 22%. Сразу отмечу, что аналог этого сбора — хотя и на уровне менее 10% — внедрил в позапрошлом веке Бисмарк, вводя так называемую солидарную систему пенсионного обеспечения, от которой Цивилизация давно отказалась, но в Украине этот странный сбор остался, ещё и вырос с тех пор более чем в 2 раза, из-за чего и возникают те сумасшедшие цифры, о которых будет сказано дальше.

То есть, чтобы на руки кто-то получил 80,5, начислить ему нужно 100+22=122.

На эти 122 ещё начисляется в составе цены НДС 20%, и, таким образом, всего следует начислить 122×1,20=146,4.

Теперь разделим чистую зарплату, выдаваемую на руки, на всё, что ради неё начисляется: 80,5:146,4=0,55, то есть 55%.

Эти 55% уплачиваются человеку, а остальные 45% — государству. Разделим долю государственную на долю на руки, то есть 45 на 55 — и имеем в итоге 0,82, что означает: государство получает сейчас 82% от того, что получает работник (если считать государственную долю налогом не изнутри, а — по аналогии с тем же ЕСВ — снаружи). Ловкость рук — и никакого мошенничества.

Планируется же вскоре повысить военный сбор до уровня 5%, а НДС — до 22 или 23 процентов (возьмём среднее — 22,5%), заодно отменив, кстати, все льготы для ФЛП.

При таких — новых — ставках расчёт меняется: из 100 остаётся на руки 100-18-5=77, а начислить надо 122×1,225=149,45, и после деления имеем 77:149,45=0,515, то есть 51,5% работнику, а государству соответственно остальные 48,5%.

Соотношение государственной доли и доли человеку на руки составит, таким образом, 48,5:51,5=0,94, так что государство будет иметь 94% по отношению к сумме, которую получает работник.

Это — не считая того, что, когда работник на свою честную чистую зарплату что-то купит, он снова заплатит НДС (уже самостоятельно, а не при посредничестве работодателя) — в составе цены на всё, что покупает.

Или — куда-то поедет. Как и его потенциальный работодатель. Наверно, туда, где нет обложения от Бисмарка.