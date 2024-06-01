Ставки, приведённые в заголовке, будут действовать не сразу: в будущем году единый налог лишь начнут повышать, а уже через три года они должны быть именно такими (и юрлиц на упрощённой системе тогда не будет вообще).

При этом для физлиц ставки будут дифференцированными по видам деятельности: например, услуги будут иметь предельные 17%, а торговля — лишь 3%, но именно со всего оборота, включая стоимость товаров, а не только с надбавки.

Распространение на ФЛП военного сбора с его новой ставкой 5 процентов (в том числе с продажи недвижимости или авто) — ещё обсуждается.

Первая группа ФЛП значительно сузится, а вторая сольётся с третьей — при обязательном использовании РРО. Правила обновятся даже быстрее, чем ставки, — в течение 2 лет.

Параллельно, напомню, вырастет и НДС — на 2 или 3 процента, причём, возможно, уже в этом году.

Все соглашаются с тем, что это всё необходимо, да и зарубежные доноры этого требуют всё настойчивее, так что это не является желанием Украины.

Однако следует иметь в виду и то, что возможным тут является не только переход в тень, но и "экспорт бизнеса": если будут действовать не льготные, а настоящие европейские налоговые ставки, а дешёвой рабочей силы в Украине уже тоже почти не осталось, то теряются два последних преимущества ведения бизнеса именно в Украине и провоцируется его массовая эмиграция, то есть активный отток капитала.

Кстати, потенциальный платёжеспособный внутриукраинский спрос война также, мягко говоря, не повысила.

Одновременно это является и определённым посланием тем, кто сейчас не в Украине, относительно того, следует ли возвращаться.

У меня есть большое сомнение в том, что, когда просчитывали для госбюджета ожидаемый налоговый прирост, все эти факторы и риски были должным образом учтены.

— Нужно? — Да, конечно. — Собственное дело при таких условиях в Украине вести будешь? — Нет.

Ситуация немного напоминает ту, о которой рассказывает Дмитрий Кулеба: когда считающих победой только возврат к границам 1991 года спрашивают, хотят ли они за это пойти воевать на фронт, ответ часто негативный.