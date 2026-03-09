Курс доллара в украинских обменниках перешагнул через важный рубеж: сколько стоит валюта 9 марта

За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника 9 марта они определили его в средние 43,45/44,22 грн (покупка/продажа), что на 14 коп. выше в покупке и на 29 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 6 марта. Таким образом, в продаже американская валюта перешагнула через очередной ценовой барьер.

А вот в банках произошли менее заметные изменения. Стоимость наличного доллара в них выставили на среднем уровне 43,45/44,02 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке, однако осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 43,95-44,14 грн. Так:

ПриватБанк – 43,95 грн;

Таскомбанк – 44,09 грн;

ПУМБ – 44,1 грн;

Сенс Банк – 44,05 грн;

Юнекс Банк – 44,14 грн;

Прокредит Банк – 44,05 грн;

Райффайзен Банк – 44,05 грн;

Укрсиббанк – 44,05 грн;

абанк – 44,1 грн.

Покупают же они ее по 43,28-43,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,35 грн;

Таскомбанк – 43,7 грн;

ПУМБ – 43,5 грн;

Сенс Банк – 43,6 грн;

Юнекс Банк – 43,1 грн;

Прокредит Банк – 43,28 грн;

Райффайзен Банк – 43,45 грн;

Укрсиббанк – 43,45 грн;

абанк – 43,4 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в период 9-15 марта наличный курс доллара будет находится в рамках 42,5-43,5 грн. Таким образом, и в банках, и в обменниках ожидается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, середина марта на может пройти на валютном рынке в условиях понижения курсовой амплитуды. А также постепенного закрепления рынка в системном, прогнозируемом состоянии.

"Период с 9 по 15 марта может стать для валютного рынка точкой перехода к более структурированной и прогнозируемой модели функционирования. Если в течение зимы рынок периодически реагировал на ситуативные импульсы, связанные с энергетическим импортом, теперь баланс формируется на более естественной экономической основе", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 февраля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, ФОПов) в украинских банках составила 1,612 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,057 млрд грн.

