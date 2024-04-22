Курс доллара в украинских банках преодолел важный рубеж: сколько стоит валюта

За прошедшие выходные в украинских банках вырос курс наличного доллара – преодолев в продаже рубеж в 40 грн. Так, в полдень понедельника 22 апреля там выставили стоимость валюты на среднем уровне 39,6/40,1 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дороже в покупке, чем вечером пятницы 19 апреля, и на 11 коп. в продаже.

В целом же банки продают доллар по 40,1-40,2 грн. Так:

Приватбанк – 40,15 грн;

Укрэксимбанк – 40,15 грн;

ПУМБ – 40,1 грн;

УкрСиббанк – 40,15 грн;

Сенс Банк – 40,1 грн;

Универсал Банк – 40,2 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,15 грн.

Покупают же они валюту по 39,1-39,75 грн. В частности:

ПриватБанк – 39,55 грн;

Укрэксимбанк – 39,55 грн;

ПУМБ – 39,6 грн;

УкрСиббанк – 39,6 грн;

Сенс Банк – 39,75 грн;

Универсал Банк – 39,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,6 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Какой курс в обменниках

В то же время, обменники выставили стоимость доллара на среднем уровне 39,59/40,17 грн (покупка/продажа). Что:

сразу на 15 коп. дешевле в покупке, чем перед выходными;

на 6 коп. дороже в продаже.

Что будет с долларом в ближайшие дни

В целом, по ожиданиям банковского сектора, с 22 по 30 апреля стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-40 грн. А ежедневные курсовые изменения будут в пределах последних нескольких недель. В частности:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

Разница же между курсами купли и продажи составит до 50-60 коп. в банках. И до 0,6-1 грн в обменниках.

"На фоне малозаметных и отчасти привычных курсовых колебаний, на наличном рынке может активизироваться краткосрочный тренд на увеличение предложения, что может несколько снизить текущие курсы. Однако этот процесс не произойдет внезапно и может растянуться как минимум на 7-10 дней. Другие характеристики валютного рынка останутся "изменчивыми" и не будут выбиваться за имеющиеся тренды "живого", но до степени контролируемого рынка", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает незначительную девальвацию гривни в следующие 12 месяцев. Согласно опросу НБУ, бизнес считает, что в течение следующего года курс нацвалюты к доллару просядет до 40,44 грн. Что, впрочем, позитивнее, чем прогнозы МВФ и Кабмина.

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