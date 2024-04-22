Курс доллара в украинских банках преодолел важный рубеж: сколько стоит валюта
За прошедшие выходные в украинских банках вырос курс наличного доллара – преодолев в продаже рубеж в 40 грн. Так, в полдень понедельника 22 апреля там выставили стоимость валюты на среднем уровне 39,6/40,1 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дороже в покупке, чем вечером пятницы 19 апреля, и на 11 коп. в продаже.
В целом же банки продают доллар по 40,1-40,2 грн. Так:
- Приватбанк – 40,15 грн;
- Укрэксимбанк – 40,15 грн;
- ПУМБ – 40,1 грн;
- УкрСиббанк – 40,15 грн;
- Сенс Банк – 40,1 грн;
- Универсал Банк – 40,2 грн;
- Креди Агриколь Банк – 40,15 грн.
Покупают же они валюту по 39,1-39,75 грн. В частности:
- ПриватБанк – 39,55 грн;
- Укрэксимбанк – 39,55 грн;
- ПУМБ – 39,6 грн;
- УкрСиббанк – 39,6 грн;
- Сенс Банк – 39,75 грн;
- Универсал Банк – 39,1 грн;
- Креди Агриколь Банк – 39,6 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Какой курс в обменниках
В то же время, обменники выставили стоимость доллара на среднем уровне 39,59/40,17 грн (покупка/продажа). Что:
- сразу на 15 коп. дешевле в покупке, чем перед выходными;
- на 6 коп. дороже в продаже.
Что будет с долларом в ближайшие дни
В целом, по ожиданиям банковского сектора, с 22 по 30 апреля стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-40 грн. А ежедневные курсовые изменения будут в пределах последних нескольких недель. В частности:
- до 30-50 коп. в банках;
- до 50 коп. в обменных пунктах.
Разница же между курсами купли и продажи составит до 50-60 коп. в банках. И до 0,6-1 грн в обменниках.
"На фоне малозаметных и отчасти привычных курсовых колебаний, на наличном рынке может активизироваться краткосрочный тренд на увеличение предложения, что может несколько снизить текущие курсы. Однако этот процесс не произойдет внезапно и может растянуться как минимум на 7-10 дней. Другие характеристики валютного рынка останутся "изменчивыми" и не будут выбиваться за имеющиеся тренды "живого", но до степени контролируемого рынка", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает незначительную девальвацию гривни в следующие 12 месяцев. Согласно опросу НБУ, бизнес считает, что в течение следующего года курс нацвалюты к доллару просядет до 40,44 грн. Что, впрочем, позитивнее, чем прогнозы МВФ и Кабмина.
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