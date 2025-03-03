Курс доллара пошел вверх: что происходит в украинских обменниках

За выходные в украинских обменниках существенно подорожал доллар. В полдень понедельника 3 марта они выставили его на среднем уровне 41,31/41,8 грн (покупка/продажа). Это на 13 коп. выше в покупке и на 18 коп. в продаже, чем было в пятницу 28 февраля.

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Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличной американской валюты определили в средние 41,3/41,95 грн (покупка/продажа). Это:

на 12 коп. дороже в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом, крупные учреждения продают доллар по 41,79-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,9 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,79 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

Кредобанк – 41,99 грн;

Таскомбанк – 41,95 грн;

абанк – 42 грн.

Покупают же они его по 41,2-41,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,3 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Кредобанк – 41,41 грн;

Таскомбанк – 41,45 грн;

абанк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом в ближайшие дни

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение 3-9 марта стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются и в обменниках. Там курс наличного доллара будет находится в тех же рамках – 41,6-42,3 грн.

В целом же, отмечается, в течение 3-9 марта глобальные курсовые изменения почти исключены. А потому период относительного курсового затишья на валютном рынке будет продолжаться.

"На стабильность рынка также повлияет то, что предприятия в первой половине марта должны уплатить налог на прибыль. То есть, это потенциально снизит спрос на валюту. Основная матрица валютных изменений будет оставаться более или менее устойчивой", – отметил Лесовой.

При этом он подчеркнул: в целом, валютный рынок остается относительно спокойным. А все возможные угрозы являются контролируемыми.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде считают, что держать сбережения в долларах не так выгодно, как вкладывать их в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

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