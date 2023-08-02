Банки изменили курс доллара в Украине: где продавать валюту выгоднее всего

Наличный доллар в Украине подешевел. Утром 2 августа банки выставили курс на уровне 36,9/37,5 грн (в покупке/продаже). Это на 10 коп. меньше, чем днем ранее (как в покупке, так и в продаже).

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставили ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 36,67 грн.

Дороже всего продает американскую валюту Креди Агриколь Банк – 38 грн. Дешевле всего – тот же ПриватБанк, по 37,27 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Подешевел наличный доллар и на черном рынке. Курс там выставили на уровне 37,19/37,35 грн (в покупке/продаже), что:

на 1 коп. ниже в покупке, чем днем ранее;

на 5 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Фиксированный курс доллара отменят

Тем временем глава НБУ Андрей Пышный анонсировал отмену фиксированного курса доллара. Однако, сражу же подчеркнул он, сроки такого перехода не установлены.

"Было 36,6 (грн/доллар, официальный курс. – Ред.), а в обменнике на улице – 42 грн/долл. Одна из предпосылок, чтобы перейти к валютной либерализации, – уравнять (эти курсы. – Ред.), сделать гривню более привлекательной, чтобы она рассматривалась уже как инструмент и для сбережений, и для ведения бизнеса", – объяснил Пышный.

Впрочем, отметил он, есть и другие факторы, которые в конечном итоге повлияют на решение об отмене фиксированного курса. Это:

объем золотовалютных резервов;

спрос на иностранную валюту;

доверие населения и бизнеса к гривне.

"Сейчас мы видим: чистое предложение валюты превышает чистый спрос. Украинцы продают валюты больше, чем покупают. Депозиты в гривне по своему объему растут. Это все предпосылки, позволяющие НБУ постепенно отменять административные ограничения на движение капитала, создающие неудобства и гражданам, и бизнесу", – объяснил Пышный.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам банкиров, в начале августа на валютном рынке Украины будут сохраняться тренды, сформированные еще во второй половине июня. А стоимость американской валюты до осени будет составлять 37-38 грн.

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