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Банки изменили курс доллара в Украине: где продавать валюту выгоднее всего

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
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Банки изменили курс доллара в Украине

Наличный доллар в Украине подешевел. Утром 2 августа банки выставили курс на уровне 36,9/37,5 грн (в покупке/продаже). Это на 10 коп. меньше, чем днем ранее (как в покупке, так и в продаже).

Видео дня

Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставили ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 36,67 грн.

Дороже всего продает американскую валюту Креди Агриколь Банк – 38 грн. Дешевле всего – тот же ПриватБанк, по 37,27 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс доллара в банках

Подешевел наличный доллар и на черном рынке. Курс там выставили на уровне 37,19/37,35 грн (в покупке/продаже), что:

  • на 1 коп. ниже в покупке, чем днем ранее;
  • на 5 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Наличный доллар в Украине подешевел

Фиксированный курс доллара отменят

Тем временем глава НБУ Андрей Пышный анонсировал отмену фиксированного курса доллара. Однако, сражу же подчеркнул он, сроки такого перехода не установлены.

"Было 36,6 (грн/доллар, официальный курс. – Ред.), а в обменнике на улице – 42 грн/долл. Одна из предпосылок, чтобы перейти к валютной либерализации, – уравнять (эти курсы. – Ред.), сделать гривню более привлекательной, чтобы она рассматривалась уже как инструмент и для сбережений, и для ведения бизнеса", – объяснил Пышный.

Впрочем, отметил он, есть и другие факторы, которые в конечном итоге повлияют на решение об отмене фиксированного курса. Это:

  • объем золотовалютных резервов;
  • спрос на иностранную валюту;
  • доверие населения и бизнеса к гривне.

"Сейчас мы видим: чистое предложение валюты превышает чистый спрос. Украинцы продают валюты больше, чем покупают. Депозиты в гривне по своему объему растут. Это все предпосылки, позволяющие НБУ постепенно отменять административные ограничения на движение капитала, создающие неудобства и гражданам, и бизнесу", – объяснил Пышный.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам банкиров, в начале августа на валютном рынке Украины будут сохраняться тренды, сформированные еще во второй половине июня. А стоимость американской валюты до осени будет составлять 37-38 грн.

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