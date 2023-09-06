Курс доллара на завтра: банкир рассказал, сколько будет стоить валюта 7 сентября

Курс наличного доллара в Украине 7 сентября ожидается в рамках 37,5-38,5 грн. Возможное колебание не превысит 30-50 коп. – как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: на таком уровне курс американской валюты будет находится по крайней мере, до окончания текущей недели (10 сентября).

Дело в том, что, по его словам, в настоящее время участники валютного рынка Украины будут заняты подготовкой к ожидаемому возвращению плавающего курса. А потому резких изменений стоимости наличного доллара ожидать не следует.

"Рынок будет банально подстраиваться под грядущие изменения. Поэтому мы предполагаем незначительную и непрочную "курсовую качку". Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн", – рассказал банкир.

Какой курс сегодня

Утром 5 сентября же наличный курс доллара в Украине практи ческине отличался от курса предыдущего дня. Банки установили его на уровне 37,3/37,95 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в продаже, чем было днем ранее. В покупке стоимость валюты осталась прежней.

Не изменился курс в покупке и на черном рынке – здесь он так и остался на прежнем уровне в 37,3 грн. В продаже доллар подорожал на 1 коп. – до 38,85 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!