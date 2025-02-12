Курс доллара могут ощутимо переписать: украинцам рассказали, чего ожидать от банков и обменников на выходных

До конца текущей недели (16 февраля) украинские банки и обменники могут ощутимо изменить курс доллара. По прогнозам, в это время он будет находиться в рамках 41,7-42,5 грн. Вечером же 12 февраля банки определили курс в средние 41,5/42,1 грн (покупка/продажа). А обменники – 41,54/41,84 грн.

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Таким образом, ожидается, что в банках курс вырастет как в покупке, так и в продаже. Такая же ситуация ожидается в обменниках.

"Валютный рынок будет находиться в состоянии относительного спокойствия. Ведь глобальные курсовые изменения почти исключены", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Он отметил: на рынке будет действовать режим управляемой гибкости, который предусматривает, что в случае необходимости Нацбанк может вмешаться в ситуацию. Главным образом, удовлетворяя спрос на валюту.

"Кроме того, сохранится общая система валютных изменений. В частности, разновекторность, когда курсовые показатели могут периодически возрастать и снижаться", – резюмировал банкир.

Украинский бизнес ухудшил ожидания по курсу доллара

В то же время, представители украинского бизнеса ухудшили ожидания по курсу доллара. По их прогнозам, в 2025 году тот достигнет уровня 44,42 грн/доллар, тогда как ранее ожидалось 43,72 грн/доллар.

"По результатам опроса Нацбанком деловых настроений предприятий, в 4 квартале 2024 года (октябрь-декабрь. – Ред.) бизнес ухудшил ожидания среднего обменного курса гривны в ближайшие 12 месяцев до 44,42 грн/доллар (против 43,72 грн/доллар в предыдущем квартале). В целом бизнес ожидания очень близки к правительственному прогнозу среднего обменного курса, заложенного в бюджет – 2025, на уровне 45 грн/доллар", – ранее сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

При этом он подчеркнул: в прогнозах бизнеса нет ничего катастрофического. Ведь среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги, т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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