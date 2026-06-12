Курс доллара изменился: банки и обменники выставили новые цены

В пятницу, 12 июня, доллар подешевел в украинских банках. В среднем валютой торгуют по 44,6/45,15 грн (покупка/продажа). Это на 12 коп. дешевле при продаже и на 15 коп. при покупке, чем было накануне. Эксперты считают, что в ближайшее время резких изменений курса уже не будет.

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Стоит учитывать, что за месяц, с 12 мая 2026 года, доллар все же существенно подорожал. Как свидетельствуют данные портала "Минфин", месяц назад доллар покупали по 43,75 грн, а продавали по 44,19 грн – на 85–96 коп. дешевле, чем сейчас.

В украинских обменниках стоимость доллара 12 июня изменилась разнонаправленно. Курс установили на среднем уровне 44,44/44,93 грн/долл. (покупка/продажа). За последние сутки курс в покупке поднялся на 5 коп., а вот в продаже упал сразу на 14 коп.

Курс доллара 12 июня: где лучше купить и продать валюту

Крупные банки Украины сегодня продают американскую валюту по 45,05-45,3 грн. Так:

Сенс Банк, Райффайзен Банк – 45,05 грн;

ПриватБанк, Универсал Банк, Глобус Банк – 45,1 грн;

Ощадбанк, Укрсиббанк – 45,2 грн;

А-банк, ПУМБ – 45,3 грн.

Покупают доллар по 43,85-44,1 грн. В частности:

Ощадбанк – 44,8 грн;

ПУМБ – 44,7 грн;

Сенс Банк – 44,65 грн;

Универсал Банк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, А-банк – 44,6 грн;

ПриватБанк, Глобус Банк – 44,5 грн.

Обратите внимание! Приведенные значения взяты с официальных сайтов банков и могут отличаться от фактического курса в отделениях. В кассах могут выставлять дополнительную комиссии, кроме того, цена валюты может разниться в зависимости от местоположения филиала.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках

В целом же, как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, до конца недели, 14 июня, стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,1-44,6 грн.

На наличном рынке разница между курсами покупки и продажи останется в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

Кроме того, банкир отмечает, что разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

"Вторая неделя июня вряд ли принесет существенное изменение ситуации на валютном рынке Украины. Скорее всего, он останется относительно спокойным. Кратковременные реакции на новости возможны, однако для формирования устойчивого девальвационного тренда пока нет достаточно значимых предпосылок", – прогнозирует банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, до конца года курс доллара в Украине может вырасти до 45,8 грн за 1$. Главными факторами постепенного ослабления гривни являются рост дефицита валюты и рекордные интервенции Нацбанка.

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