Ситуация для гривны ухудшается: украинцам рассказали о курсе доллара до конца года

До конца года курс доллара в Украине может вырасти до 45,8 грн за 1$. Главными факторами постепенного ослабления гривны являются рост дефицита валюты и рекордные интервенции Нацбанка.

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Об этом говорится в обновленном прогнозе от ICU. Аналитики уже второй раз за несколько месяцев ухудшили ожидания относительно курса национальной валюты – в конце 2025 года они ожидали курс 44,3 грн, а в феврале 2026 года изменили оценку до 45 грн.

Почему упадет гривна

Эксперты связывают изменение ожиданий с усилением решимости Национального банка Украины относительно постепенного ослабления гривны, что обусловлено ситуацией на рынке. В частности аналитики считают, что гривна будет падать из-за:

стремительного увеличения дисбаланса между спросом и предложением на валюту на межбанке;

для поддержки курса гривны только за первые 5 месяцев 2026 года Нацбанк продал $18,1 млрд, что существенно больше, чем за аналогичный период прошлого года ($14,3 млрд).

Учитывая это, аналитики прогнозируют, что общий объем годовых интервенций НБУ по сравнению с прошлогодним показателем вырастет на $6-7 млрд. В целом по итогам полного года этот показатель может приблизиться к $42-43 млрд.

Ситуация на валютном рынке сейчас

Несмотря на значительное давление на рынке, темпы обесценивания гривны остаются умеренными. С начала года курс доллара вырос на 4,4%, а евро – на 3,2%. В то же время за последние 12 месяцев реальный номинальный курс гривны просел на 7,8%, тогда как реальный эффективный курс снизился лишь на 4,8%.

В ICU отмечают, что резкого ускорения девальвации со стороны НБУ ожидать не стоит. Нацбанк может прибегнуть к форсированному ослаблению гривны только при условии критического уменьшения объемов международной поддержки. Пока же угрозы бюджету нет – по состоянию на июнь 2026 года дефицит государственного бюджета полностью перекрывается за счет внешней финансовой помощи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мае НБУ уменьшил интервенции на валютном рынке. Регулятор на 11,2% снизил количество проданной на межбанке валюты — до $3,185 млрд. При этом официальный курс доллара в Украине за месяц повысился почти на 31 копеек, в результате чего гривна подешевела на 0,7%.

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