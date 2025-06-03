Курс доллара "готовятся" ощутимо менять: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, до конца текущей рабочей недели (6 июня) он будет находиться в пределах от 41,2 до 41,8 грн. Вечером же 3 июня обменные пункты покупают валюту по 41,12 грн, а продают по 41,58 грн. То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В то же время, отметил финансовый аналитик Алексей Козырев, оптовые обменники будут работать со спредом (разница между курсами покупки и продажи) в пределах 15-20 коп. При чем в течение всех дней недели.

В банках же, по прогнозу аналитика, ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже. По словам Козырева, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн.

Вечером 3 июня же там покупают доллар по среднему курсу 41,3 грн. А продают по 41,83 грн.

"НБУ будет активно продавать доллар на торгах практически ежедневно в пределах объемов от 10-25 млн до 80-90 млн долларов, в зависимости от активности на рынке импортеров. Среди покупателей снова будут заметны госструктуры, в том числе по потребностям обороны и армии, а также энергетики, импортеры топлива и ГСМ, а также поставщики товаров народного потребления. Главными же продавцами будут традиционно сам Нацбанк, аграрии и IT-компании", – говорится в сообщении.

В целом, отметил Козырев, на текущую ситуацию на валютном рынке будут влиять разные факторы. Среди них:

Возвращение пошлин на украинские товары со стороны Европы.

"Это может привести к потере нашей страной ежегодно от 2,9 до 3,6 млрд долларов поступлений от экспорта. Что начнет давить на курс гривни уже в ближайшем будущем", – рассказал аналитик.

Развитие событий вокруг торговой войны США-Китай и США-ЕС по пошлинам.

Как отметил Козырев, пока наблюдаются "очень слабые признаки уменьшения напряжения". Однако непредсказуемость президента США Дональда Трампа способна "быстро менять ситуацию".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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