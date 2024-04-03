Кто кого поддерживает? Украинские беженцы оказались очень выгодны Польше

В 2023 году траты украинцев в Польше значительно превысили расходы из бюджета этой страны на поддержку украинских беженцев. Оказалось, что украинцы оставили у соседей на 474 млн евро больше, чем Варшава заплатила тем, кого приютила из-за войны.

В прошлом году украинцы оставили в Польше 7,1 млрд злотых (около 1,65 млрд евро). Ссылаясь на данные польского Главного статистического управления, Bankier.pl сообщает, что это почти на треть больше, чем годом ранее (5,4 млрд злотых).

Интересно, что послевоенные расходы украинцев значительно выше, чем во времена COVID-пандемии: в 2020 и 2021 годах украинцы оставили в Польше соответственно 2,6 млрд. и 2,9 млрд. злотых. Хотя в 2016-2019 годах этот показатель в среднем составлял 7,5 млрд. злотых.

Следует отметить, что согласно данным исследования Deloitte, за последние два года украинские беженцы внесли значительный вклад в экономику Польши: по оценкам экспертов, в 2023 году доля переехавших в связи с войной в валовом внутреннем продукте Польши составила 0,7-1,1% и продолжит увеличиваться и дальше.

Как отметил основатель Кадровой службы Польши Кшиштоф Инглот, в реестры Управления социального страхования государства внесено 755 тысяч граждан Украины, что свидетельствует об активном участии украинцев в польском рынке труда.

В то же время, расходы из польского бюджета на поддержку украинских беженцев значительно сократились. Как сообщает rp.pl, в 2022 году правительство страны выделило 15 млрд злотых помощи, а в 2023 году – 5 млрд злотых (или 474 млн евро). То есть, такие расходы значительно компенсируются дополнительными налоговыми поступлениями от украинцев.

И даже несмотря на высокие расходы за границей, все меньше беженцев планируют возвращаться из других стран на Родину. За последние полтора года их доля сократилась с 50% до 26%. Эксперты призывают уже предпринимать экстренные меры по возвращению людей, но речь не только о рынке труда.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об отмене польской программы бесплатного размещения для беженцев 40+ – она давала полякам право получить компенсацию в размере 40 злотых в сутки за одного человека, которому они предоставили убежище и питание в собственном жилье. Между тем, украинцы смогут получить новый документ PESEL UKR, который дает возможность пребывания в Польше сроком на 18 месяцев с возможностью выехать из страны на срок до 30 дней.

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