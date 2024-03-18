Уже даже не половина. Все меньше беженцев хочет возвращаться в Украину из-за границы: что с этим делать

Все меньше украинских беженцев, которые находятся за границей, планируют переехать назад в Украину. За последние полтора года их доля сократилась с 50% приблизительно до 26%. Чтобы вернуть людей, принимать меры нужно уже сейчас, говорят эксперты. И речь идет не только о рынке труда.

Такую тенденцию продемонстрировали последние опросы, сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский, сообщает "Укринформ". Он уточнил, что цифры "достаточно ориентировочные", но "в динамике с ними стоит считаться".

"Мы провели уже три волны исследования о состоянии и настроениях украинских беженцев и влиянии их невозврата на экономику Украины. В частности, мы видим существенные негативные изменения в показателе доли украинцев, которые планируют вернуться... Так, если в ноябре 2022 года 50% опрошенных точно планировали возвращаться, в мае 2023 года таких было уже 41%, то по данным опроса в январе 2024 года таких людей только 26%", – сказал Вышлинский.

При этом он уточнил, что среди этих людей также есть большая доля тех, кто и до полномасштабной войны работал за границей. По его словам, в целом ЦЭС оценивает ситуацию по трем сценариям: оптимистическому, среднему и пессимистическому.

"По нашим расчетам, из тех 3,6 млн украинцев, которые находятся сегодня в демократических странах, после окончания войны там останутся 1,4 млн украинцев в оптимистическом сценарии, 2 млн – в среднем и 2,3 млн – в пессимистическом сценарии", – сказал Вышлинский.

Как вернуть беженцев в Украину?

Украине после завершения войны все равно придется возвращать домой миллионы беженцев. Обеспечить значительный рост экономики без этого шага невозможно, иначе на новые рабочие места придется приглашать мигрантов из других стран.

Как уже объяснял Вышлинский, Украине уже сейчас нужно постепенно создавать условия для возвращения людей. По расчетам эксперта, если этого не сделать, то после окончания войны экономика Украины будет терять по 2,7-6,9% ВВП в год.

"Фактически нужно говорить: ваше жилье на Северной Салтовке или в Бахмуте разрушено. Поэтому переезжайте в городок Икс, даем временное жилье и работу в родной стране", – привел пример Вышлинский.

При этом нужно решить проблему обучения украинских детей за границей, чтобы они не теряли связь с Родиной и могли вернуться. В качестве одного из вариантов эксперт предлагает создавать в других странах украинские школы.

Кроме того, Украина, по мнению аналитика, может вернуть и квазитрудовых мигрантов, выехавших не только из-за войны, но и для работы. Их привлечет предложение хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Еще один вариант для таких людей – т.н. круговая миграция. Успешный пример – трудовые мигранты из Польши и стран Балтии, вернувшиеся из Великобритании, когда дома начала расти экономика. "Следует создавать условия, чтобы человек мог работать в "Буковеле" зимой, а летом в Хорватии, когда там сезон. Для этого нужно упрощать налоговое администрирование, повышать транспортную мобильность. И вести переговоры об условиях пребывания в статусе временной защиты, потому что выезд в Украину на более длительный период приводит к потере этого статуса. Если же человек его хранит и живет три месяца здесь, три месяца там, то есть шанс, что он останется здесь при условии уменьшения уровня опасности", – объяснл Вышлинский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Польша не будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой. Польские работодатели заинтересованы в том, чтобы работающие украинцы оставались на рабочих местах. В то же время, Польша – не та страна, где можно комфортно жить на выплаты и льготы.

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