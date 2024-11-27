Крупнейший инвестиционный проект: Украина получила рекордный заем от Всемирного банка

Украина получила $4,8 миллиарда от Всемирного банка в рамках проекта PEACE – крупнейшего в истории банка инвестиционного проекта. Благодаря международным партнерам государство сохраняет стабильность даже в самых трудных условиях войны.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что финансирование направлено на поддержку:

реализации реформ;

социальной и образовательной сфер;

здравоохранения;

агропромышленного сектора;

проектов восстановления инфраструктуры

По словам премьера, такой масштабный проект уникален не только для Украины, но и для истории деятельности Всемирного банка. С начала полномасштабного вторжения России в Украину через механизмы Всемирного банка было привлечено около $50 миллиардов. Это свидетельствует об исключительной роли банка в поддержке Украины в условиях войны.

Шмигаль подчеркнул, что ключевыми донорами выделяемых через PEACE средств являются Соединенные Штаты Америки и другие партнеры по развитию. Благодаря их финансовому участию, Украина получает возможность не только преодолевать текущие вызовы, но и закладывать фундамент для послевоенного восстановления.

Премьер-министр выразил благодарность как Всемирному банку, так и всем странам, активно привлеченным к финансированию инициатив. Особо он отметил США, ставшие крупнейшим донором в рамках проекта. "Эта помощь не только укрепляет наше государство сегодня, но и создает перспективы для будущего", – подчеркнул он.

Всемирный банк и партнеры по проекту PEACE стали для Украины финансовым щитом, позволяющим обеспечивать стабильность ключевых секторов экономики. Выделенные средства способствуют удержанию социальной поддержки для населения, поддержке агропроизводителей и развитию образовательной и медицинской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международным партнерам выгоднее оказывать Украине финансовую помощь прямо сейчас и не допускать ее поражения в развязанной Россией войне. Такой подход обойдется союзникам дешевле, ведь в случае поражения Украины потратить придется еще больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!