Власти России планируют увеличить финансирование своего Минобороны в 2025 году – на 30 млрд рублей (373 млн долларов). Из них 145,5 млн рублей (1,8 млн долларов) будут направлены на погребение военных и выплаты их семьям. Само же увеличение финансирования будет произведено за счет резкого сокращения финансирования других отраслей.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД). Там отметили: этих средств хватит на похороны около 2 800 захватчиков.

"Балансировать бюджет планируется резким сокращением финансирования других отраслей. В то же время энергетика РФ требует срочной модернизации, но ни денег, ни соответствующих технологий в России нет", – говорится в сообщении.

Сокращено же, подчеркивается будет финансирование, в частности, авиастроительной отрасли. А кроме того:

энергетической;

научно-исследовательской.

Российские фермеры остались без тракторов

В то же время, из-за санкций, высоких ставок и дефицита импорта агросектор России стремительно деградирует. В частности:

Техника дорожает и становится недоступной.

Фермеры остаются без ресурсов для обновления.

По данным Службы внешней разведки Украины, продажи сельскохозяйственной техники в РФ обвалились почти на треть, а производство просело более чем на 11%. То есть отрасль не просто теряет объемы реализации – она постепенно деградирует структурно. Ключевым фактором, приведшим к этой ситуации, стало ужесточение западных санкций. Они серьезно ограничили:

доступ к импортным комплектующим: многие ключевые узлы и системы (двигатели, гидравлика, электроника) больше не поставляются в РФ;

поставки современного программного обеспечения: техника теряет функциональность, ее невозможно обновлять или адаптировать к новым условиям;

финансирование: отсутствие доступа к международному кредитованию и страховым инструментам;

технологии: остановка лицензий, отказ в доступе к инженерным решениям и интеллектуальной собственности.

Причины же этого кроются не только во внутренних финансовых проблемах, но и во всеобъемлющем санкционном давлении. Которое затрудняет доступ к критически важным импортным компонентам, технологиям и источникам финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, также в России зафиксировали резкое замедление роста экономики в начале 2025 года – ВВП вырос всего на 1,4% против 4,5% в предыдущем квартале. Эксперты предупреждают, что страна на грани рецессии из-за войны, санкций и уменьшения нефтегазовых доходов.

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