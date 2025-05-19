Экономика России "замерзла": почему рост остановился и что будет дальше

В России зафиксировали резкое замедление роста экономики в начале 2025 года - ВВП вырос всего на 1,4% против 4,5% в предыдущем квартале. Эксперты предупреждают, что страна на грани рецессии из-за войны, санкций и уменьшения нефтегазовых доходов.

Видео дня

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Согласно официальному докладу Росстата, в первом квартале прирост валового внутреннего продукта (ВВП) составил лишь 1,4% в годовом измерении.

Это втрое меньше, чем в предыдущем квартале(4,5%) и почти вчетверо ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года(5,4%). Фактические показатели роста оказались хуже любых предыдущих прогнозов. Минэкономразвития оценивало рост в 1,7%, аналитики Bloomberg - в среднем на 1,8%.

Но реальность превзошла даже самые пессимистичные ожидания, ведь аналитики заявляют о том, что экономика РФ уже начала сокращаться впервые с 2022 года. По подсчетам Райффайзенбанка, по сравнению с предыдущим кварталом ВВП уменьшился на 0,4%.

Данные Минэкономразвития показывают стремительное торможение промышленности - темпы роста упали с 5,7% до 1,1%. Розничная торговля также замедлилась почти вдвое (с 5,5% до 3,2%), а оптовая торговля и вовсе пошла на спад (-2,1%). Индекс деловой активности (PMI) держится ниже 50 пунктов, что указывает на снижение производства.

Значительное падение объемов железнодорожных грузоперевозок (-9,7% г/г) подтверждает общее охлаждение экономики. Торможение экономики России объясняется несколькими взаимосвязанными факторами:

затяжная война против Украины требует колоссальных военных расходов, которые не подкрепляются реальным экономическим ростом;

требует колоссальных военных расходов, которые не подкрепляются реальным экономическим ростом; международные санкции продолжают изолировать РФ от глобальных финансовых и инвестиционных потоков;

падение цен на нефть : сорт Urals в апреле подешевел до $54, а в мае - до $50, что значительно ниже ожидаемых $70;

: сорт Urals в апреле подешевел до $54, а в мае - до $50, что значительно ниже ожидаемых $70; инфляция и проблемы с импортом усложняют бизнесу работу, повышая себестоимость и сокращая маржу.

В результате бюджетные доходы от нефтегазового сектора сократились на 10%, а дефицит бюджета за первые четыре месяца года достиг 3,23 трлн рублей - почти втрое больше, чем за тот же период 2024 года. Несмотря на текущее ухудшение, правительство РФ все еще прогнозирует годовой рост ВВП на уровне 2,5%.

Однако все больше экспертов склоняются к мнению, что реальные темпы роста не превысят 1%. Если негативная динамика сохранится во втором квартале, Россию официально ожидает техническая рецессия - два квартала подряд с отрицательным приростом ВВП.

Парадоксальным образом, даже гипотетическое завершение войны и заключение мирного соглашения с Украиной, которое может предусматривать снятие части санкций, не гарантирует быстрого экономического роста. Военная экономика России держится на массированных вливаниях в оборонный сектор, которые обеспечили до 40% роста в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России кадровый дефицит достиг 2,6 миллиона человек и может вырасти до 4 миллионов. Основными его причинами являются мобилизация, эмиграция и провальная кадровая политика. Больше всего не хватает квалифицированных работников в промышленности, на транспорте и в агросекторе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!