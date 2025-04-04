"Кошелек Путина" Лисин до сих пор не под санкциями: его заводы работают в ЕС и помогают снабжать армию РФ

Российский олигарх Владимир Лисин, которого называют "кошельком Путина", так и не попал под западные санкции. Его заводы по-прежнему свободно работают в Бельгии, Италии и Дании, а в то же время группа олигарха НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) в РФ поставляет сталь для создания российских ракет и дронов.

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Об этом говорится в журналистском расследовании. "Лисин одновременно изготовляет сталь в самом сердце ЕС и в России – для российских военных", – говорится в расследовании.

Так, в распоряжении журналистов, в частности, оказались закрытые данные о контрактах Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина с российской оборонкой за весь 2024 год. НЛМК продолжает поставлять на российские оборонные предприятия электротехническую сталь – незаменимый элемент для производства компонентов баллистических и крылатых ракет, ЗРК, БПЛА и других видов вооружения. И именно НЛМК является единственным производителем такой стали в России.

"Внутренние базы данных завода доказывают, что с конца 2022-го по конец 2024 года НЛМК поставил электротехнической стали 22 предприятиям ОПК РФ на общую сумму как минимум 120 млн руб. (1,5 млн долл.)", – отмечается в материале. В частности:

на производство ракет сталь поставлялась АО "Стрела", АО "Тайфун" и АО "ММЗ "Аванагард";

сталь поставлялась АО "Стрела", АО "Тайфун" и АО "ММЗ "Аванагард"; на производство беспилотников – концерн "КЭМЗ", завод "Электроприбор", АО "Изумруд";

– концерн "КЭМЗ", завод "Электроприбор", АО "Изумруд"; боевой авиации – АО "УАПО", АО "ОНИИП";

– АО "УАПО", АО "ОНИИП"; ЗРК – Правдинский радиозавод, ижевский "Купол", АО "РАТЕП", Липецкий механический завод;

– Правдинский радиозавод, ижевский "Купол", АО "РАТЕП", Липецкий механический завод; РЛС и РЭБ – АО "УВП "Вектор", АО "Владимирский завод "Электроприбор", Марийский машиностроительный завод;

– АО "УВП "Вектор", АО "Владимирский завод "Электроприбор", Марийский машиностроительный завод; на предприятия, связанные с ядерным оружием, – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Забабахина, производственное объединение "Север", ПАО "ППВГХО", Сибирский химкомбинат;

– Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Забабахина, производственное объединение "Север", ПАО "ППВГХО", Сибирский химкомбинат; на производство других видов вооружений – Барнаульский патронный завод, завод "Уралэлемент", АО "Электромашина".

"Почти все эти предприятия находятся под санкциями ЕС... Но собственник НЛМК и второй по богатству человек в России Владимир Лисин – единственный российский олигарх, который продолжает обеспечивать российскую военную машину и до сих пор не находится под санкциями", – отмечают журналисты.

Это позволяет Лисину продолжать работу в ЕС, продавать европейским странам металл, а с полученной выгоды платить налоги Кремлю – для еще более активной поддержи российской армии. Так, отмечается, что около 60% всего российского металла, импортированного в ЕС за последние три года, принадлежит компаниям Лисина. При этом горно-металлургический комплекс является третьим основным источником доходов экономики РФ – после нефти и газа.

Так, к примеру, расследователи обнаружили, что в Бельгии, всего в 40 минутах езды от здания Европейской комиссии, работают два завода Лисина – NLMK La Louvière и NLMK Clabecq. Поставки сырья туда осуществляют по морю – из Санкт-Петербурга в бельгийский порт Гент, а уже потом на эти заводы Лисина для последующей обработки. По данным Евростата, за 2024 году Бельгия импортировала из России полуфабрикаты металлургического производства на сумму 657 млн евро.

Кроме Бельгии, заводы НЛМК Лисина работают в Италии и Дании. Это NLMK Verona и NLMK DanSteel A/S.

Владимир Лисин – самый богатый россиянин в 2022 году и третий в списке самых богатых в 2024 году (согласно подсчетам российского Forbes). За первый год полномасштабной войны Лисин разбогател до 22 млрд долларов (с 18,4 млрд долларов). В металлургическую империю Лисина входят дочерние компании не только в Европе, но и в США. На территории Штатов, например, работает три предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд ЕС снял санкции с одного из богатейших россиян Дмитрия Пумпянского. В то же время олигарх Геннадий Тимченко снова проиграл апелляцию.

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