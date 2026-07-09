Конфискат или нет? Украинцам объяснили, куда попадают изъятые таможней товары

В Украине все имущество, изъятое таможней, продается исключительно через официальные электронные аукционы "Prozorro.Продажи" или "СЕТАМ", а вырученные средства поступают в государственный бюджет. Если же товар не удается продать даже после повторных торгов, его могут безвозмездно передать, переработать, утилизировать или уничтожить, в зависимости от его состояния и назначения.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Процедура распоряжения таким имуществом остается неизменной и осуществляется исключительно в соответствии с установленными законом правилами.

Какое имущество попадает в распоряжение таможни

Ежегодно украинские таможенные органы изымают сотни партий различных товаров и транспортных средств. Речь идет об имуществе, которое стало предметом дел о нарушении таможенных правил, осталось невостребованным владельцами по истечении сроков нахождения под таможенным контролем или от которого владельцы добровольно отказались в пользу государства.

После завершения всех необходимых процедур такое имущество переходит в распоряжение государства. В Гостаможне подчёркивают, что реализация изъятого имущества происходит открыто через электронные аукционы. В зависимости от статуса имущества торги организуют две государственные платформы:

АО "Прозорро.Продажи" — для реализации имущества, не являющегося конфискованным;

ГП "СЕТАМ" — для продажи конфискованного имущества.

Нужно ли уплачивать таможенные платежи после покупки

Один из самых распространенных вопросов касается дополнительных расходов после победы на аукционе. В Гостаможне объясняют, что стартовая цена лота уже включает все необходимые таможенные платежи. То есть победитель электронного аукциона не должен отдельно доплачивать пошлину или другие таможенные сборы.

По завершении торгов покупатель получает официальный акт о приобретении, подтверждающий его право собственности на товар или транспортное средство. Не все лоты находят покупателей даже после нескольких попыток продажи и снижения стоимости.

Если реализовать имущество не удалось даже после проведения повторных аукционов и уценок, государство может принять другое решение относительно его дальнейшей судьбы. В зависимости от вида товара его могут безвозмездно передать соответствующим учреждениям, направить на переработку, утилизировать или полностью уничтожить.

Куда поступают деньги от продажи

Все средства, полученные от реализации изъятого имущества через официальные электронные торги, направляются в Государственный бюджет Украины. Таким образом, продажа такого имущества не только позволяет избежать его длительного хранения, но и обеспечивает дополнительные поступления в бюджет.

В Государственной таможенной службе отдельно обратили внимание на распространенное заблуждение. Таможенные органы не имеют никакого отношения к магазинам или торговым площадкам, которые используют в своем названии слова "конфискат", "таможенный конфискат" или подобные формулировки.

Такие названия являются лишь маркетинговым ходом и не означают, что товары действительно происходят из официально изъятого таможней имущества. Именно поэтому украинцам рекомендуют пользоваться только официальными электронными аукционами, если они хотят приобрести имущество, реализуемое государством.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Николаевской области исполнительная служба конфисковала у должника распиленный пень и выставила его на продажу со стартовой ценой 90 гривен в рамках исполнительного производства. Несмотря на забавный вид ситуации, действия исполнителей являются законными, ведь даже мелкое имущество подлежит аресту для исполнения решения суда.

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