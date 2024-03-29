Кому в Раде платят 200 тысяч: Минфин назван реальные зарплаты судей, чиновников и министров

В Украине среди всех органов государственной власти самая большая зарплата в Нацкомиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Их сотрудники в среднем получили в январе 68,9 тысячи гривен. Среди руководства высокие зарплаты получают менеджеры Аппарата Верховной Рады – более 200 тыс. грн.

Об этом говорится в данных дашборда, опубликованном Министерством финансов. В нем есть размеры заработных плат государственной, муссовой и судебной власти.

Какие судьи зарабатывают более 300 тыс. грн. в месяц

Руководство за январь получило зарплаты по 142,1 тыс. грн. (из них оклад составляет 71,2 тыс. грн). Руководители структурных подразделений зарабатывали в среднем по 60,6 тыс. грн (из них оклад составляет 37,9 тыс. грн). Если же считать среднюю зарплату во всем судье (учитывающую не только высокие доходы судей), то ситуация будет гораздо хуже.

Больше всего зарабатывают в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности (49,6 тыс. грн). В то же время в Конституционном суде из-за большого количества сотрудников средняя зарплата составляет всего 25,6 тыс. грн. Вместе с тем, судья Конституционного суда в среднем зарабатывает 358,9 тыс. грн в месяц. В Высшем совете правосудия зарплата составляет 308,3 тыс. грн. В Верховном суде платят 279 тыс. грн, в Высшем антикоррупционном суде – 190,5 тыс. грн.

В Антимонопольном комитете руководитель получает 126,1 тыс. грн. Руководители подразделений – 83,9 тыс. грн. А обычные специалисты в среднем получают 52 тысячи гривен. В Аппарате Верховной Рады средняя зарплата руководства в январе достигла 205,2 тыс. грн (при этом должностной оклад составляет всего 47,3 тыс. грн) . Руководители подразделений Совета зарабатывают 61,4 тыс. грн, а специалисты – 38,6 тыс. грн.

Значительно меньше зарплаты в Государственной налоговой службе. Руководство получило в январе среднюю зарплату в 68,5 тыс. грн. Руководители структурных подразделений – 45,3 тыс. грн., а обычные специалисты – 32,3 тыс. грн. В министерствах зарплаты руководства колеблются от 80 тыс. до 117 тыс. грн. Больше всего зарабатывают в Министерстве молодежи и спорта (данные за январь). Там средняя зарплата руководства достигла 117 тыс. грн., тогда как специалисты заработали всего 25,4 тыс. грн. Для сравнения в Минэнерго руководство зарабатывает 84,4 тыс. грн.

В то же время руководство Центральной избирательной комиссии, которое из-за полномасштабной войны остается без львиной доли своей работы, в январе в среднем получило 170,1 тыс. грн. Специалисты – 40,2 тыс. грн.

Органы власти и областные администрации

В Украине среди органов центральной власти самая большая средняя зарплата – у Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем сотрудник организации получает 68,9 тыс. грн. Меньше всего – Государственная слажба Украины по вопросам труда. Средняя зарплата составляет 15,6 тыс. грн. Столько же зарабатывают в Госагентствах по водным ресурсам и энергоэффективности.

В то же время среди местных органов власти самые большие зарплаты в Киевской областной государственной администрации – 40 тыс. грн. В Херсонской областной госадминистрациях в январе получали в среднем 30,5 тыс. грн. Самые маленькие зарплаты в Одесской, Сумской и Черниговской областях – 16,5-17,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же время украинский рынок труда будет находиться в достаточно статическом состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкий рост вакансий, так и волны увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть. И эти ожидания в основном отрицательные: увольнять работников гораздо чаще, чем нанимать новых.

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