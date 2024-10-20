Когда закончится война в Украине: МВФ изменил свой базовый прогноз

Международный валютный фонд ( МВФ ) пересмотрел свой прогноз относительно завершения войны в Украине, ожидая, что интенсивные боевые действия завершатся в конце 2025 года. Более длительный конфликт будет оказывать давление на экономику, но международная помощь и реформы будут способствовать послевоенному восстановлению.

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Об этом говорится в Меморандуме МВФ. В обновленном базовом сценарии интенсивные боевые действия будут продолжаться до последнего квартала 2025 года.

Обновление прогноза МВФ произошло на основе новых данных о боевых действиях, их влиянии на экономику и способность Украины поддерживать инфраструктуру и оборону в условиях продолжительного конфликта. По мнению экспертов фонда, война не только влияет на экономические показатели страны, но приводит к торможению темпов развития, усиливает неопределенность и заставляет адаптироваться к новым вызовам.

МВФ прогнозирует, что реальный рост ВВП Украины в 2024 году замедлится до 3%, что значительно меньше предыдущих оценок. Ожидается, что в начале года рост будет ощутим благодаря восстановлению инфраструктуры, однако в третьем и четвертом кварталах темпы замедлятся из-за обострения дефицита энергии в зимний период и продолжения боевых действий. Фонд оценивает, что зимой 2024-2025 годов дефицит электроэнергии может достичь 3-4 гигаваттов, что усложнит экономическую ситуацию.

МВФ также пересмотрел прогнозы по инфляции в Украине. Она достигнет 9% в 2024 году и снизится до 7,5% в 2025 году, однако эти показатели выше предыдущих прогнозов. Увеличение инфляции связано с повышением цен на энергоносители и расходами на оборону. Дефицит госбюджета Украины, по оценкам МВФ, составит 24,5% в 2024 году и снизится до 20% в 2025 году.

МВФ отмечает, что существенную роль в поддержке экономики Украины играют международные доноры. Внешняя помощь позволяет Украине сохранять финансовую устойчивость, несмотря на сложную ситуацию. По прогнозам фонда, международные резервы Украины увеличатся до 42,6 млрд. долларов в 2024 году и до 44,9 млрд. долларов в 2025 году благодаря финансовой помощи от партнеров.

По оценкам МВФ, после окончания войны восстановление экономики Украины будет медленным из-за значительных потерь инфраструктуры, уменьшения рабочей силы и других последствий длительного конфликта. Однако среднесрочная перспектива остается положительной благодаря амбициозной программе реформ, интеграции Украины в ЕС и восстановлению разрушенных территорий. Инвестиции и реформы должны стимулировать экономический рост после войны.

Среди основных рисков экономики Украины МВФ называет время и интенсивность войны, нестабильность в энергетике, а также зависимость от международной помощи. Длительная война может оказать негативное влияние на рост ВВП, инфляцию и общие экономические перспективы страны. Кроме того, сохраняется вероятность новых потрясений, которые могут потребовать дополнительных экономических адаптаций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее Украина успешно выполнила условия программы Международного валютного фонда (МВФ) и готова получить пятый транш в размере 1,1 миллиарда долларов. Окончательное решение о выделении средств будет принято 18 октября 2024 года.

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