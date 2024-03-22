Когда закончатся активные боевые действия и Украина достигнет уровня ЕС: прогнозы из масштабного плана Кабмина

В Украине Кабмин разработал план Ukraine Facility, выполнение которого позволит получить десятки миллиардов евро финансирования от ЕС. Документ еще должны утвердить в ЕС. Прогнозы и оценки в нем построены исходя из того, что активная фаза войны закончится уже в этом году.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Документ разрабатывался с участием аналитиков, депутатов в сотрудничестве с ЕС и в постоянных консультациях с бизнесом. Документ демонстрирует долгосрочное видение правительства по развитию страны. Самые интересные прогнозы:

активные боевые действия будут продолжаться до конца 2024-го (речь идет не о войне, а именно об активных боевых действиях);

беженцы начнут возвращаться в 2025-м (базовый сценарий предполагает возвращение 4 млн человек с 2025-го по 2034-й, умеренный – 5,1 млн человек, положительный – 6,3 млн человек);

рост ВВП возможен на уровне: 3,8% (базовый сценарий), 5% (умеренный сценарий) и 6,2% (положительный сценарий) в год.

Эти оценки подразумевают значительное финансирование и инвестиции от ЕС: от 73 до 266 млрд евро за десять лет. Торможение темпов проведения реформ со стороны украинской власти, смена политических элит в ЕС, которая может также повлиять на политику расширения, или продолжение активных боевых действий после 2024-го могут скорректировать (или даже разрушить) планы.

Итак, согласно плану, Украина должна провести 69 реформ в 15 отраслях. Контролировать исполнение будут с помощью более чем 150 индикаторов. План был разработан с использованием рекомендаций из Отчета в рамках Пакета расширения ЕС, положений МВФ, рекомендаций Международного банка реконструкции и развития. То есть это одновременно поможет приблизиться к вступлению в ЕС, продолжать сотрудничество с МВФ, а еще обеспечит помощь от Евросоюза.

Оптимистический сценарий предполагает, что Украина вернется к уровню своего ВВП 2021-го только в 2028 году. Затем должен начаться значительный рост экономики (на 40% по сравнению с 2021-м). То есть следующие три года Украина должна внедрять реформы, приближаться к стандартам ЕС, а затем получить результат – экономический скачок.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, за счет замороженных в Европе российских активов Украина сможет покрыть значительную часть огромных расходов на восстановление от войны. В частности, 1 700 школ, более 1 000 детских садов и 586 университетов можно было бы отстроить на активы РФ, хранящиеся в Германии (6,5 млрд долларов), Австрии (1,8 млрд долларов), Ирландии (2 млрд долларов) и Польше (1,13 млрд долларов).

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