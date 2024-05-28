Когда украинцам начнут платить за покупку отечественных товаров: в Кабмине озвучили сроки

Программа "Украинский кэшбек", которая предусматривает возврат средств за покупку украинских товаров, планируется запустить в июле-августе 2024 года. Инициатива направлена на повышение лояльности к отечественным брендам и стимулирование развития местного производства.

Об этом рассказала министерша экономики Юлия Свириденко во время презентации каталога украинских производителей техники для общин. По ее словам, программа стартует в июле-августе.

Основная идея состоит в том, что украинцы, покупая украинские товары , будут получать кэшбек на свои карточки. Это должно увеличить лояльность к украинским брендам и стимулировать развитие местного производства. "Надеюсь, что в июле-августе должен состояться запуск. Детали мы потом расскажем, но суть в том, что украинцы, покупая украинские товары, будут иметь кэшбек на свою карточку. Это будет увеличивать лояльность к украинскому бренду и стимулировать украинское производство ", – отметила Свириденко.

В государственном бюджете на 2024 год предусмотрено 45 миллиардов гривен на всевозможные программы поддержки отечественных товаропроизводителей. Внедрение таких инициатив имеет три основные цели:

развитие производства через стимулирование спроса;

через стимулирование спроса; привлечение инвестиций в реальный сектор экономики;

в реальный сектор экономики; увеличение несырьевого экспорта

Программа кэшбека будет похожа на программу "ЄПідтримка". По словам замминистра экономики Украины Надежды Бигун, кэшбек будут начислять за покупку товаров "Сделано в Украине" в розничных точках продаж. Деньги можно будет получить на специальную карту и потратить на другие украинские товары.

Также планируется запуск электронной версии платформы "Сделано в Украине", где производители смогут регистрировать свою продукцию, а потребители находить информацию о влиянии своих покупок на экономику страны. На платформе будут предлагаться бонусы для послов среди производителей и потребителей.

По словам Бигун, в результате инициативы ВВП страны должно вырасти на 1%. Программа будет не только стимулировать внутренний рынок, но и поможет укрепить национальную экономику из-за увеличения спроса на местные товары.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году женщины открыли 59% новых ФЛП в Украине, что составляет более 43 тысяч регистраций и является рекордным показателем за последние годы. Женщины чаще всего выбирают сферы розничной торговли, предоставления индивидуальных и информационных услуг, тогда как мужчины предпочитают компьютерное программирование и оптовую торговлю.

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