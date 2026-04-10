Когда снова заработает "Дружба": Зеленский назвал сроки восстановления нефтепровода

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина достигла значительного прогресса в восстановлении поврежденного нефтепровода "Дружба" и завершит его ремонт весной. Об этом он сказал на фоне острого конфликта с Венгрией, во время которого пророссийское правительство Виктора Обрана обвиняет Украину в затягивании ремонта нефтепровода.

Поставки нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу" были принипено с конца января. Произошло это после того, как российский беспилотник повредил трубопровод на западе Украины, пишет Reuters.

Зеленский сказал: "Мы завершим ремонт, потому что такова договоренность (с Европейским Союзом. - Ред.). Я сказал им, что мы завершим этой весной. Там уже много сделано... Конечно, разрушенные резервуары для хранения нельзя быстро отремонтировать".

Что произошло и почему остановился транзит

27 января российские удары повредили нефтепровод "Дружба", из-за чего были остановлены поставки нефти в Венгрию и Словакию. Как объяснял Зеленский, проблема заключается не столько в самой трубе, сколько во внутреннем оборудовании, поврежденном в результате ударов.

В частности, во время атаки был уничтожен резервуар с примерно 25 тысячами кубометров нефти, что привело к масштабному пожару и выходу из строя систем контроля. ЕС предложил Украине финансирование и техническую помощь для ремонта "Дружбы".

По оценкам, полноценное восстановление транзита могло занять около полутора месяцев, при условии отсутствия новых атак. Параллельно Украина работала над альтернативными техническими решениями, которые позволили бы восстановить перекачку даже в сложных условиях.

Конфликт Украины с Венгрией вокруг "трубы"

Ситуация вокруг нефтепровода имеет и политическое измерение, ведь пророссийские власти Венгрии и Словакии поставили под сомнение масштабы повреждений и предположили, что остановка транзита имеет политический характер. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже опубликовал спутниковые снимки, которые якобы свидетельствуют об отсутствии повреждений трубопровода.

В ответ украинская сторона подчеркнула, что проблема заключается во внутреннем оборудовании, которое невозможно оценить извне. Дополнительное напряжение создает то, что Будапешт вместе с Братиславой блокирует часть решений ЕС по поддержке Украины, в частности финансовые пакеты и санкции против России.

Первопричиной конфликта стало нежелание венгерского правительства во главе с Виктором Орбаном, которого неоднократно называли "другом Путина", отказаться от российской нефти. Для этой страны даже сделали исключение из санкционного режима ЕС. Когда поставки сырья из РФ остановились по объективным причинам, Орбан начал шантаж.

В частности, Венгрия блокирует внесение изменений в бюджет Евросоюза, которое необходимо для выделения Украине критически важного финансирования в 90 млрд евро (для такого решения нужны голоса всех членов ЕС). Также правительство Орбана неоднократно создавало преграды для принятия новых пакетов санкций против РФ. Именно поэтому Евросоюз согласился помочь Украине с перезапуском "Дружбы".

