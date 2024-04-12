Китайские банки блокируют оплаты от российских компаний: причины

Китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для электроники, что явилось следствием новых санкций США. Это привело к серьезным трудностям в финансировании и снабжении различных видов электроники для производства электронных устройств.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на источники на рынке. По словам собеседников СМИ, речь идет, в частности, о "кит-наборах", в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и прочее.

С начала апреля китайские банки предпринимают действия по усложнению и блокированию финансовых транзакций, особенно касающихся оплаты за компоненты, необходимые для изготовления различных видов электроники, включая серверы, системы хранения данных и другие аппаратные средства. СМИ указывают, что эта ситуация началась еще с конца марта и наблюдается, несмотря на наличие долгосрочных контрактов между российскими и китайскими компаниями.

Это означает, что даже заключение предварительно договоренных соглашений не гарантирует успешного проведения сделок через китайские банки. Такая непредсказуемость в финансовых трансакциях явилась следствием новых санкций Соединенных Штатов, направленных на иностранные финансовые учреждения, нарушившие ограничительные меры в отношении России.

Это вызвало задержки и даже полное прекращение оплаты необходимых компонентов через китайские банки. А также это серьезно усложнило ситуацию для российских компаний, зависящих от внешних поставщиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, банки Швейцарии стали закрывать счета клиентам, имеющим гражданство страны-террористки России. Финучреждения закрывают их, даже если они одновременно имеют паспорт другого государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!