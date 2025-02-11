Китай заполняет вакуум после закрытия USAID: что предлагают другим странам и как это повлияет на США

После сворачивания программ USAID Китай оперативно предлагает свою помощь оставшимся без финансирования странам, используя ситуацию для расширения своего влияния. У США пока нет единой стратегии, как противостоять этому, что может значительно усилить геополитические позиции Пекина в мире.

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Об этом пишет Politico. Китайские чиновники уже сообщили правительства Непала, готовых заменить программы USAID собственными проектами развития. Это критически важно для Пекина, ведь Непал является стратегической точкой между Китаем и Индией.

Острова Кука – делегация островов во главе с премьер-министром Марком Брауном на этой неделе посещает Китай для подписания соглашения об увеличении китайских инвестиций в развитие инфраструктуры;

– делегация островов во главе с премьер-министром Марком Брауном на этой неделе посещает Китай для подписания соглашения об увеличении китайских инвестиций в развитие инфраструктуры; Колумбия – страна получала около 380 миллионов долларов от USAID, и теперь Китай активно предлагает свою финансовую помощь для неправительственных организаций;

– страна получала около 380 миллионов долларов от USAID, и теперь Китай активно предлагает свою финансовую помощь для неправительственных организаций; Камбоджа, страны Африки и Юго-Восточной Азии – аналитики уже зафиксировали увеличение китайского влияния в регионах, где раньше доминировала американская помощь.

Китай не просто замещает американские программы, но и усиливает собственные геополитические позиции, оказывая финансовую поддержку оставшимся без американских денег странам. Китай же получит:

контроль над стратегическими территориями , в частности в Гималаях, Индо-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке;

, в частности в Гималаях, Индо-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке; усиление экономического влияния через инфраструктурные проекты, которые обеспечат китайским компаниям долгосрочное присутствие;

через инфраструктурные проекты, которые обеспечат китайским компаниям долгосрочное присутствие; продвижение китайских нарративов в СМИ и политике, поскольку финансирование китайских фондов часто идет на пропагандистские инициативы.

Аналитики предупреждают, что подобные действия подрывают глобальную конкуренцию США и дают Китаю дополнительные возможности для расширения своего влияния. Конгрессмены-демократы разработали стратегию, объясняющую риски потери международного влияния из-за демонтажа USAID. Они призывают Трампа и его команду восстановить помощь, поскольку уход США открывает двери для Пекина.

Однако республиканцы не поддерживают эту инициативу. Они заявили, что возлагаются на руководящего USAID госсекретаря Марко Рубио и считают, что агентство должно изменить подход к международному развитию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) прекратил помощь Украине из-за приостановки финансирования со стороны USAID, что оставило 57 тысяч человек без жизненно необходимой поддержки. Ожидается, что если финансирование не возобновят, гуманитарные программы окончательно остановятся до конца февраля, что повлечет за собой катастрофические последствия.

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