Сотни тысяч украинцев оставили без помощи: Норвежский совет по делам беженцев приостановил выплаты

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) прекратил помощь Украине из-за приостановки финансирования со стороны USAID, что оставило 57 тысяч человек без жизненно необходимой поддержки. Ожидается, что, если финансирование не возобновят, гуманитарные программы окончательно остановятся до конца февраля, что будет иметь катастрофические последствия.

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Об этом сообщили на сайте организации. В официальном заявлении говорится, что организация вынуждена остановить свою деятельность из-за замораживания или частичного прекращения финансирования со стороны США.

"Мы вынуждены прекратить работу, которая должна была обеспечить сотни тысяч людей необходимой помощью. Последствия этого решения будут ощутимы по всему миру, включая Украину", – подчеркнули в организации. Из-за этой ситуации тысячи гуманитарных работников в разных странах потеряли работу, а зависящие от гуманитарной помощи люди остались без базовых средств для выживания.

Последствия этого решения особенно ощутимы для Украины, которая уже два года ведет войну против России и в значительной степени полагается на международную поддержку. Среди основных проблем:

прекращение раздачи экстренной помощи 57 тысячам человек в прифронтовых громадах;

в прифронтовых громадах; люди остались без базовых товаров , в частности пищи и средств для обогрева жилья, что критически важно в условиях зимы;

, в частности пищи и средств для обогрева жилья, что критически важно в условиях зимы; неопределенность будущего гуманитарной помощи, поскольку без финансирования со стороны США NRC не сможет возобновить свои программы в ближайшее время.

"Это происходит в зимний период, когда люди особенно уязвимы. Многие не могут обогреть свои дома или получить доступ к самым необходимым товарам", – говорится в заявлении NRC. Украина не единственная страна, пострадавшая от прекращения финансирования. NRC вынуждена остановить программы помощи в таких странах, как:

Буркина-Фасо – где NRC снабжает 300 тысяч человек питьевой водой в заблокированном городе Джибо;

Судан – где организация поддерживает 500 пекарен , кормящих сотни тысяч человек в регионе Дарфур;

– где организация поддерживает , кормящих сотни тысяч человек в регионе Дарфур; Афганистан – где гуманитарная помощь направлена на поддержку женщин и детей после хаотического вывода войск США в 2021 году.

В 2024 году NRC помогла 1,6 миллиона человек благодаря программам, финансируемым США. В общей сложности речь идет о $150 миллионах американских средств, что составляло почти 20% бюджета организации.

NRC сейчас имеет миллионы долларов неоплаченных запросов на финансирование от правительства США. Если ситуация не изменится, гуманитарные программы, финансируемые США, могут окончательно остановиться до конца февраля.

Даже если финансирование будет возобновлено в ближайшее время, сотни тысяч людей уже остались без жизненно необходимой помощи. "Во избежание катастрофических последствий США должны немедленно возобновить финансирование гуманитарных программ", – подчеркнули в NRC.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские беженцы в Великобритании рискуют потерять жилье и работу из-за задержек в продлении виз, что приводит к восьминедельному перерыву в подтверждении их статуса. Правозащитники призывают правительство автоматизировать процесс во избежание хаоса и социального кризиса среди беженцев.

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