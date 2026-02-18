Свириденко поручила готовить ремонт дорог: какие трассы починят первыми

Украинское правительство распорядилось начать срочный ремонт автомобильных дорог общего пользования, как только позволят погодные условия. Премьер-министр Юлия Свириденко поручила вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта.

Видео дня

Об этом Свириденко сообщила в соцсетях по результатам заседания правительства 18 февраля. Она отметила, что прежде всего речь идет о стратегических маршрутах, важных для обороны и жизнеобеспечения общин.

"Прежде всего это стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры. Работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия", - написала Свириденко в телеграмм-канале по результатам заседания правительства в среду.

По ее словам, в государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт автодорог.

"Правительство также работает над обеспечением дополнительного финансирования", - подчеркнула Свириденко.

В Украине из-за непогоды развернули Штаб

18 февраля Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины начинает круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по всей стране. Решение было принято из-за ожидаемого ухудшения погодных условий в большинстве областей.

По информации агентства, непогода охватит почти всю страну, за исключением западных областей.

Штаб по ликвидации последствий ЧС будет работать круглосуточно, чтобы обеспечить проезд по дорогам и координировать действия спасательных служб. В его состав вошли представители Агентства восстановления, ГСЧС, Национальной полиции и Укртрансбезопасности.

Основная задача – оперативно реагировать на угрозы и организовать противодействие возможным осложнениям дорожного движения. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу, поэтому водителей призывают быть внимательными.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьер-министром по восстановлению Александром Кубраковым по энергетической ситуации в регионах. Глава государства определил ключевые шаги для усиления устойчивости энергосистемы и работы громад в условиях чрезвычайной ситуации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!