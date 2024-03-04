Какую технику не пропускали поляки: Шмыгаль о прохождении вооружения для Украины через границу

Блокада поляками границы Украины не привела к задержкам военных и гуманитарных грузов – они идут беспрепятственно. Все же сообщения об обратном не соответствуют действительности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: зафиксированная в таких сообщениях техника является коммерческой.

"Очень важно, что, несмотря на протесты польских перевозчиков, фермеров, не зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники, гуманитарной помощи, горючего. Все эти грузы идут беспрепятственно в Украине. Вот эти случаи, которые громко в Telegram-каналах раздуваются, это не военная техника. Это коммерческие автомобили, которые везут под разным видом", – сказал премьер.

Польша поставила ультиматум Еврокомиссии

Тем временем, сама Польша на фоне протестов фермеров и блокады границ (в первую очередь украинской) начала неформальные переговоры с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. При этом поляки уже поставили ультиматум: если ЕК не согласится на польские требования, власти страны угрожают вводить односторонние запреты и не деблокировать границы на государственном уровне.

Переговоры ведутся о представлении полякам исключения из "Зеленого курса" ЕС и ограничении импорта агропродукции, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Как сообщает Onet Wiadomosci, Польша ищет исключения из правил ЕС "для всего, что возможно" – от "Зеленого курса" до ограничения притока продуктов, которые могут привести к "постоянному нарушению работы рынка одной или нескольких стран".

Шейна заявил, что если ЕС будет не соглашаться с требованиями Польши "слишком долго", перебои на границе продолжатся. "Мы будем вносить изменения, мы будем вводить блокады границ, барьеры и таможенные пошлины в одностороннем порядке", – сказал представитель польского МИДа.

Так, в Польше утверждают, что приток более дешевой агропродукции из Украины якобы угрожает польским фермерам. Однако еще в 2023 году ввела запрет на ряд украинских продуктов, в том числе и на зерно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимира Балина, польские перевозчики переживают за тот период, когда Украина вступит в Европейский Союз и сможет осуществлять международные перевозки без ограничения. А потому уже сейчас делают все, чтобы ее перевозчики стали менее конкурентоспособны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!