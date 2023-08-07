Какой курс доллара украинцы увидят в ближайшие дни: банки определились

Украинцам не стоит ожидать резкого изменения наличного курса доллара, по крайней мере, до середины августа. По прогнозам, с 7-го по 13 число он будет находиться в пределах 37-37,5 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: колебания же курса не превысят 30 коп.

А вот в обменниках ситуация может сложиться иная. Там разница между курсами покупки и продажи валюты ожидается на уровне сразу 1 грн.

"Разница между курсом покупки и продажи будет находиться в "горлышке" 0,15-0,25 грн. Однако мы не исключаем, что обменные пункты могут существенно увеличивать спред ориентировочно до 1 грн, таким образом реагируя на розничную активность", – предупредил банкир.

При этом он подчеркнул: в настоящее время на наличном валютном рынке сохраняется баланс между спросом и предложением. Однако российские атаки на портовую инфраструктуру Украины привели к некоторому росту напряжения – ведь с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023-го Украина получила от экспорта зерна "более 20 млрд долларов".

Почему курс стабильный

Лесовой выделил несколько факторов, которые влияют на стойкость гривни. Основные из них:

объемы и своевременность макрофинансовой помощи от партнеров;

развитие экономики, в том числе промежуточные результаты жатвы, возобновление производственных сфер, развитие малого и среднего бизнеса (в том числе и благодаря программе льготного кредитования "5-7-9");

ситуация на фронте: динамика украинского контрнаступления и его текущие результаты;

возможные последствия террористических вражеских ракетных и дроновых атак;

общественные настроения.

Что буде дальше

Ранее же Лесовой отмечал, что август может стать последним месяцем курсового затишья. Он объяснял: осенью, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс валют. В частности, уже в сентябре–начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют".

"До сентября глобальные изменения вряд ли возможны. Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – говорил банкир.

Какой курс сегодня

Утром 7 августа банки выставили курс валюты на уровне 37/37,55 грн (в покупке/в продаже). В покупке это на 5 коп. дороже, чем днем ранее. А вот в продаже дешевле сразу на 13 коп.

Среди крупных учреждений дороже всего доллар покупали ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37 грн. За ними – Укрсиббанк и Укрэксимбанк, определившие стоимость американской валюты на уровне 36,9 грн.

В продаже самый высокий курс выставил Креди Агриколь Банк – 37 грн. На втором месте – ПУМБ и Ощадбанк, 37,75 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем глава НБУ Андрей Пышный анонсировал отмену фиксированного курса доллара. Однако он сразу же подчеркнул, что сроки такого перехода не установлены.

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