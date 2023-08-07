Банки переписали курс доллара в Украине: какая стоимость валюты

Банки переписали стоимость наличного доллара в Украине. Утром 7 августа они выставили курс валюты на уровне 37/37,55 грн (в покупке/в продаже). В покупке на это на 5 коп. дороже, чем днем ранее. А вот в продаже дешевле сразу на 13 коп.

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Среди крупных учреждений дороже всего доллар покупают ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37 грн. За ними – Укрсиббанк и Укрэксимбанк, определившие стоимость американской валюты на уровне 36,9 грн.

Самый низкий курс выставил Универсал Банк – 36,2 грн. За ним – с заметным отрывом – OTP Bank, где доллар стоит 36,5 грн.

В продаже самый высокий курс выставил Креди Агриколь Банк – 37 грн. На втором месте – ПУМБ и Ощадбанк, 37,75 грн.

Дешевше всего американскую валюту продает OTP Bank – 37,3 грн. А также ПриватБанк – 37,35 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс определили на уровне 37,3/37,4 грн (в покупке/в продаже). Это на 3 коп. дороже в покупке, чем днем ранее. В продаже стоимость валюты не изменилась.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Каким будет курс доллара в течении недели

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 7 по 13 августа курс наличного доллара в Украине будет находится в диапазоне 37-37,5 грн. Его же колебания не превысят 30 коп.

"Разница между курсом покупки и продажи будет находиться в "горлышке" 0,15-0,25 грн. Однако мы не исключаем, что обменные пункты могут существенно увеличивать спред ориентировочно до 1 грн, таким образом реагируя на розничную активность", – предупредил банкир.

Он отметил, что на наличном валютном рынке пока что сохраняется балансмежду спросом и предложением. Однако российские атаки на портовую инфраструктуру Украины привели к некоторому росту напряжения.

"Регулятор (НБУ, – Ред.) прилагает максимальные усилия, чтобы сохранить ситуацию на рынке в контролируемом состоянии... Важность экспорта зерна для влияния на валютный рынок подчеркивает годовая сумма прибыли: с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023-го Украина получила более 20 млрд долларов", – отметил Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем глава НБУ Андрей Пышный анонсировал отмену фиксированного курса доллара. Однако он сразу же подчеркнул, что сроки такого перехода не установлены.

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