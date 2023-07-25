Какой курс доллара украинцы увидят до конца недели: банки определились со стоимостью валюты

Причин, способных как-то "шатнуть" валютный рынок Украины, в настоящее время нет. А потому по крайней мере, до конца июля ожидать резких колебаний наличного курса доллара не стоит.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус банка Тарас Лесовой. По его прогнозу, в это время:

стоимость американской валюты будет находится в рамках 36,7-37,3 грн/доллар;

возможные колебания будут находиться в пределах 10-30 коп.

Рынок стабильный

Лесной объяснил: сейчас в Украине сформировалась достаточно положительная экономическая конъюнктура, которая дает основания говорить о дальнейшей стабильности на валютном рынке. Так, НБУ взял четкий курс на постепенную либерализацию валютного рынка – в частности, там намерены вернуться к практике плавающего курса.

Кроме того, удалось накопить рекордные международные запасы в 39 млрд долларов. Также весомую роль играет анонсированое Нацбанком снижение учетной ставки:

как минимум на 1-2% – с 25% до 24-23%;

а к концу года – до 20%.

Какой курс выставили банки сегодня

Утром 25 июля украинские банки выставили наличный курс доллара на уровне 36,75/37,34 грн (в покупке/в продаже). Это:

на 5 коп. было дороже в покупке, чем днем ранее;

на 4 коп. – в продаже.

Наибольший курс в покупке среди крупных банков выставил Укрэксимбанк – 36,8 грн. Самый низкий – OTP Bank, 36,15 грн.

Продавали доллар дороже всего Креди Агриколь Банк и Укрэксимбанк – по 37,6 грн. Самую низкую цену выставил ПриватБанк – 37,2 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный же прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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