Какой будет Украина будущего: Шмыгаль назвал шесть топ-отраслей экономики

В Украине основой экономики будущего станут шесть секторов, включая энергетику и оборонпром. Они обеспечат восстановление и развитие Украины, а также поспособствуют интеграции нашей страны в европейские экономические цепочки.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме. По его словам, топ-6 отраслей для Украины это:

Военно-промышленный комплекс (ВПК)

Росту сектора способствовали внешние обстоятельства, но развитие уже не остановить, считает глава правительства. "Растем в этом секторе. Есть большой государственный заказ", – объяснил Шмыгаль.

Энергетика

Украина даже в условиях войны усиливает стойкость энергосистемы и свою энергонезависимость. Речь идет как об электроэнергетике, которая из-за массированных атак со стороны РФ вынуждена искать уникальные для всего мира решения, так и о газовом рынке, развитие которого продолжается.

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"Мы можем быть газовым сейфом Европы. Уже сегодня более 3 млрд. куб. м газа европейские компании хранят в наших хранилищах. Будем частью европейского энергетического рынка", – отметил Шмыгаль.

Кроме того, большое внимание уделяется альтернативной энергетике. В частности, по словам премьера, правительство делает упор на совместное с Европой и США производстве водорода.

Аграрная отрасль

Это традиционный локомотив украинской экономики, который важен не только для нашей страны, но и для обеспечения продовольственной безопасности по всему миру. Для Украины аграрный сектор является основным источником валютной выручки. При этом, по словам Шмыгаля, развитие агросектора в ближайшем будущем должно сосредоточиться на переработке, а не на экспорте сырья.

Информационные технологии (IT)

По словам Шмыгаля, это одна из немногих сфер, которая показывает прирост даже в условиях полномасштабной войны. Положительная динамика прослеживалась как в 2022-м, так и в 2023 году.

Строительство

Развитие отрасли является сверхважным для восстановления Украины. Стране потребуется отстраивать не только разрушенное жилье, но и инфраструктуру.

Машиностроение

"Будем стимулировать из бюджета и увеличивать заказы: не только для сектора безопасности и обороны, но и гражданского сектора, для нужд восстановления и функционирования экономики", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам экономистов, Украина должна пройти три этапа восстановления. Первый этап уже начался и продлится до 2025 года.

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