В Украине резко изменится ситуация: экономика пройдет три этапа, первый уже начался
Украина должна пройти три этапа восстановления. Первый этап уже начался и продлится до 2025 года. Это период финансирования острых социально-экономических проблем. С 2026-го по 2030-й ожидается этап "постепенного развития", который связан с увеличением объемов поступления инвестиций, развитием производства и повышением производительности труда . "Быстрое развитие" возможно в 2031-2032 годах, этот период связан с полной интеграцией Украины в ЕС.
Другого варианта, помимо наращивания темпов около 7% ВВП в год, у Украины нет, рассказывает OBOZREVATEL руководитель Центра экономического восстановления, советник премьер-министра Украины Кирилл Криволап. В ходе исследования эксперты сделали вывод: чтобы обеспечивать потребности страны, необходимо увеличивать ВВП в таком объеме. До полномасштабной войны, при расходах около 70 млрд долларов, ВВП составлял около 200 млрд долларов. Это позволяло балансировать бюджет Украины.
После начала полномасштабной войны издержки резко возросли, а ВВП сократился. Но даже после завершения войны Украина все еще будет вынуждена тратить на оборону значительно больше, чем было до февраля 2022-го, кроме того, должны расти социальные расходы на ветеранов, медицину, восстановление.
Для понимания: стоимость восстановления может составлять около 500 млрд долларов. "Мы изучили опыт других стран, чтобы понять, какую международную поддержку можно получить. Реальным кажется финансирование на уровне 60% ВВП в течение 2,5 года. Это цифра, которую мы получили в результате анализа ситуации с Ливаном, Коста-Рикой, Европой (план Маршалла.) Есть еще частный сектор, который, как мы надеемся, должен обеспечить 15 млрд долларов прямых инвестиций в год. Но есть еще расходы на восстановление, которые могут быть только государственными", – отмечает Криволап.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в ЕС заявили, что Россию по уровню ВВП невозможно даже сравнивать с Италией или Китаем. Их экономика составляет всего 1% мирового ВВП.
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