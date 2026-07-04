Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни: озвучен точный прогноз

Курс доллара в ближайшие дни будет колебаться в пределах: покупка от 44,15 до 44,55 грн и продажа от 44,60 до 45,10 грн. А курс наличных евро: покупка от 50,70 до 51,25 грн и продажа от 51,30 до 51,80 грн.

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Такой прогноз для "Минфина" сделал аналитик Алексей Козырев. Клиенты банков проявили высокую активность, в результате чего объемы операций на межбанковском рынке в системе Bloomberg достигли значительных для Украины показателей: $294,85 млн и $332,7 млн соответственно.

В конце торгов 30 июня в отдельных сделках котировки валют даже удалось временно прижать до уровней 44,56/44,59 гривны за доллар и 50,80/50,82 за евро. Однако уже с 1 июля повышенный спрос быстро вернул рынок к уровням начала недели, после чего курс доллара и евро продолжил периодически расти. В результате период с 1 по 2 июля на межбанке прошел под давлением на национальную валюту.

Чтобы удержать курс гривны ниже психологических отметки (до 45 грн за доллар и чуть выше 51 грн за евро), Нацбанк был вынужден регулярно проводить интервенции по продаже валюты. Именно активные действия Нацбанка в пятницу, 3 июля, привели к заметному снижению курса доллара, что повлияло на общие итоги недели и ситуативно отодвинуло котировки американской валюты значительно ниже уровня 44,80 грн.

Дополнительным фактором стало то, что в США с пятницы, 3 июля, началось празднование 250-летия страны. Из-за этого полноценные торги долларом на украинском межбанке проходили только с понедельника по четверг. В пятницу рынок США фактически отдыхал, поэтому торговля долларом в Украине хоть и оставалась активной (объем операций в Bloomberg составил $263,95 млн), но проходила уже с оглядкой на выходной за океаном.

Таким образом, эта неделя продемонстрировала все типичные для украинского рынка особенности: активность участников перед отчетной датой, так называемый "эффект первого дня" с некоторым снижением активности в начале нового периода, а также последующее возвращение к привычным рабочим объемам с поправкой на праздничные дни в США.

В то же время на официальном курсе евро в Украине отражались все колебания пары евро/доллар на мировых площадках, поскольку он рассчитывается путем пересчета международных котировок и межбанковского курса доллара к гривне.

Наличный рынок, в свою очередь, полностью повторял поведение межбанка и не предпринимал попыток самостоятельно раскачать курс в обменных пунктах.

В итоге, если сравнивать показатели первого и последнего рабочих дней недели, то за период с 29 июня по 3 июля безналичный доллар в Украине подешевел при продаже на 25 копеек – со стартовых 44,77/44,80 до 44,51/44,55 гривен на момент закрытия пятничной сессии. Безналичное евро за это же время потеряло в цене продажи почти 17 копеек, снизившись с начальных 51,11/51,13 до 50,94/50,97 гривен.

На наличном рынке вечером в пятницу, 3 июля, обменные пункты продавали доллар в достаточно широком диапазоне от 44,65 до 45,10 грн, а евро — от 51,35 до 51,80 гривен. Некоторые владельцы обменных пунктов выставляли большие спреды, поскольку еще не определились с дальнейшим трендом и масштабами колебаний курса евро/доллар на внешних рынках.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей, ФЛП) в украинских банках составляла 1,687 трлн грн. Это на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривна — сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.

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