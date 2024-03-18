Какая отрасль в Украине больше всего пострадала от войны: в Минэкономики ответили

В Украине, несмотря на войну и ежедневные атаки оккупантов, работает все, но нет отрасли полностью исчезнувшей экономики. При этом именно в экономике больше всего пострадала металлургия.

Об этом заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал в интервью журналисту Евгению Плинскому. Он также назвал отрасль экономики, наиболее пострадавшей из-за агрессии оккупационной армии России.

"Самой пострадавшей отраслью номинально можно считать металлургию, потому что Мариуполь – был сердцем украинской металлургии, "Азовсталь" и "Завод Ильича" – два огромных завода с портом, экспортировавшим продукцию на весь мир, от Египта до Уругвая. Это пользовалось спросом, развивалось . Сейчас уничтожено", - говорит замминистра.

Тарас Качка также добавил, что в 2022 году падение в отрасли металлургии было фактически на три четверти – 73%. Но несмотря ни на что, пострадавшая металлургия работает.

"У нас есть даже увеличение производства, увеличение экспорта. Очевидно, это уже нельзя сравнить с 2021 годом, но уже в 2022 году к 2023 году есть рост экспорта на уровне где-то 10%", – резюмировал он.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в настоящее время тепловая генерация накопила на складах более 1 млн тонн угля. Это самый высокий показатель за последние 4 года.

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