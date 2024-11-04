Коли вчора появилися публікації про ухвалення Закону щодо відповідальності за незаконне ЗБЕРІГАННЯ деревини без документів, я подумав що це - жарт. Однак виявилося, що його таки ухвалили і він дійсно передбачає , що за ЗБЕРІГАННЯ, як і перевезення та збут без документів, які підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини одні й ті ж самі санкції:

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від штрафу в 34 тисячі гривень до 5-7 років позбавлення волі.

Ініціатори ЗАХИСТУ ДРОВ від СЕЛЯН - це група "депутатів-патріотів" й так би мовити кращих людей від "Слуги народу": від відомого своєю "митною чесністю" Павлюка до фаната "русского міра" Бужанського.

Хто ж допоміг 193 депутатам "Слуги народу" зібрати 226 голосів для унікального рішення у справі енергетичної безпеки українців у період, як любить повторювати влада, найскладнішої зими?

Звісно, що це, передовсім, їхні парламентські побратими із забороненої ОПЗЖ, які ще вчора молилися на путіна й кіріла. Традиційно руку допомогу владній фракції-більшості подали 25 депутатів із забороненої ОПЗЖ на чолі з Льовочкіним і Суркісом. Долучилися й бізнесмени-меценати із груп "За майбутнє" та "Довіри". А що у їхніх віллах, що у Франції, Італії, Іспанії, Кіпрі…проблем із теплом та електроенергією немає, на відміну від мешканців прифронтових районів Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя, Чернігівщини….

Нагадаю, що я у свій час був ініціатором та співавтором Закону про ЗАБОРОНУ вивозу лісу-кругляка за кордон і відчув на собі всю інформаційну впливовість дружньої до тодішнього уряду "лісової мафії". Тож переконаний, що депутатам нині треба було боротися з масовою вирубкою лісів під протектором міської влади та за сприяння чиновників Держагентства лісових ресурсів і під прикриттям допомоги фронту, а не з простими селянами.

Більш за те, з огляду на непередбачувану зиму, варто було дозволити і організувати БЕЗКОШТОВНИЙ збір СУХОСТОЮ, яким захаращені наші ліси та лісополоси, для власних потреб людей.

Інформаційно.

Оскільки згідно ще радянських нормативних документів лише лісівники можуть збирати сухостій, а кошти на це вже давно не виділяються, то про прибирання лісів сьогодні можна почути лише з переказів селян дуже поважного віку.

А я, між іншим, продовжую чекаю від депутатів ТРІШКИ інших воєнних рішень про:

- відмову від 890 мільйонів на 2025 рік на свою партійну рекламу;

- оптимізацію запланованих видатків у 3 мільярди і більш як 102 мільйони на діяльність ВРУ;

- скорочення видатків на податківців, БЕБівців та інших контролерів малого і середнього бізнесу, що ледь животіє;

- приведення до загального правила нарахування пенсій для суддів;

- упорядкування заробітних плат, які б не перевищували військові, для ВСІХ: від членів Наглядових рад до голів ОТГ та апарату держструктур…