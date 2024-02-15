Как изменился курс доллара в Украине 15 февраля: стало известно, за сколько покупают и продают валюту

В Украине 15 февраля Национальный банк снова ослабил гривню к доллару и евро. Курс доллара к гривне на "черном рынке" (в частных объявлениях о купле-продаже валюты) составил 38,14-38,28 грн/$. При этом накануне стоимость составляла 37,37–38,33 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала. В свою очередь курс евро составляет 41,24-41,48 грн/€ против курса 41,30-41,54 грн/€ накануне.

Официальный курс доллара 15 февраля установили на уровне 38,17 грн, евро – 40,86 грн. Отметим, что накануне доллар стоил 38,12 грн, евро – 41,12 грн.

Какие курсы валют в кассах банков?

Доллар США – 38,0-38,5 грн (курс на 14 февраля – 38-38,45 грн);

евро – 40,85–41,55 грн (курс на 14 февраля – 40,9–41,6 грн).

Среди банков самый большой курс на покупку "бакса" установили Кредобанк (38,01 грн/$) и ПУМБ (38 грн/$). Наименьшую стоимость определили Универсал Банк (37,50 грн/$) и ПриватБанк (37,75 грн/$).

На продажу самый большой курс установили следующие финучреждения: АБанк (38,70 грн/$), Универсал Банк и Таскомбанк (38,60 грн/$). Самый маленький – Райффайзен Банк (38,33 грн/$) и ПриватБанк (38,35 грн/$).

Как изменится курс доллара в Украине?

До конца текущей недели (заканчивается 18 февраля) банки могут ощутимо изменить наличный курс доллара, рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Причем неравномерно: снизить в покупке и повысить в продаже.

По прогнозам самого банковского сектора стоимость валюты в это время будет находиться в пределах купли-продажи от 37,8 до 39 грн – тогда как вечером 1 февраля учреждения покупают ее в среднем по 37,9 грн, а продают по 38,5 грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им нужно. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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