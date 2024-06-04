Кадровый голод в Украине вышел на новый уровень: почему не хватает работников

Ключевыми причинами нехватки квалифицированных работников в Украине являются мобилизация (67%) и миграция (54%), повлекшие значительный "кадровый голод" на рынке труда. Для решения этой проблемы бизнес видит необходимость повышения заработной платы, обучения работников и сотрудничество с агентами по трудоустройству.

Согласно опросу Министерства экономики Украины, эти факторы привели к так называемому "кадровому голоду". Он оказывает существенное влияние на экономику страны и деятельность бизнесов.

Основные причины нехватки рабочей силы

Опрос Министерства экономики, результаты которого были опубликованы в понедельник, также выявил другие факторы, способствующие нехватке рабочей силы. В их числе неконкурентная заработная плата (36%) и внутренняя миграция (21%). Следует отметить, что поиск квалифицированных работников признан основной неотложной проблемой украинского бизнеса – о ней заявили 58% опрошенных.

Помимо нехватки квалифицированных кадров, работодатели сталкиваются с рядом других проблем. Потребность во внешнем финансировании (42%), риски безопасности (40%), конкуренция (25%) и проблемы с цепочками поставок (24%) являются среди основных вызовов для бизнеса. Эти факторы затрудняют возобновление экономической активности и развитие предприятий в сложных условиях войны.

Воздействие войны на численность коллективов

Около 41% опрошенных сообщили, что численность их коллектива после полномасштабного вторжения РФ в Украину осталась на том же уровне. У 5% она увеличилась в пределах 20%, и только у 3% – более 20%. В то же время у 19% респондентов отток кадров составлял до 20%, у 17% - 20-50% и у 15% - более 50%. Большинство опрошенных отмечают, что до вторжения РФ нехватка квалифицированных кадров на украинском рынке не была столь критической.

Прогнозы на будущее

Результаты опроса свидетельствуют, что 43% респондентов столкнулись с трудностями при заполнении вакантных мест в текущем году. 36% опрошенных ожидают ухудшения ситуации на рынке труда после окончания войны, тогда как 24% считают, что нехватки кадров не будет. Остальные работодатели почти поровну разделились во мнениях: 22% считают, что ситуация будет непростой, но лучше, чем на сегодня, и 18% считают, что ситуация будет аналогичной нынешней.

Пути решения проблемы

Бизнес видит несколько действенных способов борьбы с "кадровым голодом". Сотрудничество с агентами по трудоустройству (36%), повышение заработной платы (31%) и обучение сотрудников (22%) являются основными мероприятиями, которые могут помочь преодолеть дефицит рабочей силы. Однако 11% опрошенных считают, что отказ от сокращения производства продукции или услуг также является эффективным способом решения проблемы.

В опросе приняли участие 3175 респондентов из всех регионов Украины. Наиболее активными были работодатели из Донецкой (15%), Черниговской (9%), Ивано-Франковской (7%) и Киевской областей (7%), а также из Киева (8%).

Из них 16% ведут деятельность в сельском хозяйстве, 15% – в оптовой и розничной торговле, 10% – в перерабатывающей промышленности, 9% – в сфере здравоохранения, 9% – в сфере обучения, 15% – оказывают другие виды услуг. . Подавляющее большинство опрошенных компаний (88%) имеет менее 200 сотрудников, у 94% отсутствует иностранный капитал и 77% не имели опыта работы с зарубежными предприятиями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине все более популярной становится отдаленная работа. И тому есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 60 тыс. грн.

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