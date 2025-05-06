Индия предложила США нулевые пошлины на сталь, автозапчасти и фармацевтику – Bloomberg

Индия предложила Соединенным Штатам Америки нулевые пошлины на сталь, автомобильные комплектующие и фармацевтическую продукцию на взаимной основе до определенного объема импорта. Такое предложение было озвучено в рамках торговых переговоров с Вашингтоном.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. После достижения этого порога импортируемые промышленные товары будут облагаться обычными пошлинами.

По словам собеседников издания, предложение было сделано индийскими чиновниками, которые посетили Вашингтон в конце прошлого месяца. Они приехали в Штаты с целью ускорения переговоров насчет двустороннего торгового соглашения, которое должно быть заключено осенью этого года.

Обе страны определяют приоритетность определенных секторов для скорейшего заключения торгового соглашения до окончания 90-дневного перерыва, объявленного президентом США Дональдом Трампом касательно взаимных пошлин.

Трамп предположил в воскресенье, что некоторые торговые соглашения могут быть заключены уже на этой неделе, предлагая перспективу облегчения для торговых партнеров, которые стремятся избежать более высоких импортных пошлин США. Азиатские экономики, включая Южную Корею, Японию и Индию, являются одними из стран, лидирующих в борьбе за заключение промежуточных соглашений с его администрацией.

"Вашингтон также обратился к Индии с просьбой устранить проблемы, связанные с приказами о контроле качества, которые он считает преградой для своего экспорта. Обязательные стандарты качества, которые устанавливают критерии, которым должны соответствовать как местные, так и иностранные производители, прежде чем продавать свои товары в Индии, были раскритикованы как непрозрачные и несправедливые", – сказано в статье.

Сообщается, что Индия готова пересмотреть свои существующие стандарты качества в таких секторах, как медицинское оборудование и химическая промышленность, и предложила подписать соглашение о взаимном признании со США, согласно которому обе страны признают регуляторные стандарты и практики друг друга. Однако пока непонятно, станут ли эти предложения частью окончательного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Трамп предположил, что введенные пошлины США могут остаться на постоянной основе, поскольку их наличие стимулирует бизнес открывать производство именно в Америке, а не за рубежом. Если компании будут знать, что тарифы отменят, у них не будет мотивации переносить свои мощности в Соединенные Штаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!