Индия отказалась от покупки российского сжиженного газа из-за санкций США – Reuters

Индия отклонила предложение России о продаже ей сжиженного природного газа, на который распространяются санкции США. В Нью-Дели приняли такое решение, несмотря на дефицит, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке.

В итоге танкер с газом, направляющийся в Индию, оказался в подвешенном состоянии, пока продолжаются переговоры относительно разрешенных грузов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.

"По словам одного из источников, из-за нежелания Индии разгрузить груз СПГ с российского завода "Портовая" в Балтийском море, который находится под санкциями США, это не удалось сделать, несмотря на то, что в середине апреля Индия была указана как пункт назначения", – сказано в статье.

Собеседник издания добавил, что судно отслеживалось, хотя документы указывали на то, что груз не был российского происхождения.

В середине апреля агентство Reuters, ссылаясь на данные LSEG о судоходстве, сообщило, что танкер Kunpeng вместимостью 138 200 кубических метров направлялся к импортному терминалу СПГ в Дахеджи на западе Индии. По данным LSEG, сейчас судно находится вблизи вод Сингапура, его пункт назначения не указан.

Индия, крупнейший покупатель российской нефти, транспортируемой по морю, сообщила о своем решении не покупать СПГ, на который наложены санкции, заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину во время его визита 30 апреля, говорит один из источников.

Сорокин тогда встретился с индийскими чиновниками, в частности министром нефти и природного газа Хардипом Сингхом Пури. Это была их вторая встреча за последние два месяца, и Сорокин может вернуться в июне для дальнейших переговоров, отметил источник.

Сообщается, что Индия готова покупать российский СПГ, на который не наложены санкции, но большая часть этих объемов уже зарезервирована для Европы. Источник отметил, что Китай остается основным покупателем как российского СПГ, на который наложены санкции, так и того, на который санкции не распространяются.

Как сообщал OBOZ.UA, вместо отказа от российского сжиженного природного газа Европа нарастила его закупку до рекордного уровня. Поставки с завода "Ямал СПГ" в ЕС в этом месяце выросли на 17% по сравнению с апрелем 2025 года. За последние 4 месяца ЕС импортировал 98% от всего объема экспорта завода. По оценкам экспертов, Россия могла заработать на этом 3,88 млрд евро

