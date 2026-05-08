Европа закупает российский газ рекордными темпами: сколько мог заработать Кремль

Вместо отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) Европа нарастила его закупку до рекордного уровня. Поставки с завода "Ямал СПГ" в ЕС в этом месяце выросли на 17% по сравнению с апрелем 2025 года. За последние 4 месяца ЕС импортировал 98% от всего объема экспорта завода. По оценкам экспертов Россия могла заработать на этом 3,88 млрд евро

Эксперты говорят, что Европа еще никогда не импортировала СПГ с такой интенсивностью. О приросте на 17% свидетельствуют данные Kpler, проанализированные немецкой экологической некоммерческой организацией Urgewald, которая занимается защитой окружающей среды и прав человека.

В абсолютных цифрах поставки выросли с 5,7 млн. тонн до 6,7 млн. тонн. Это рекордные закупки СПГ в ЕС по этому проекту с момента его открытия в 2017 году. В конце апреля Европа начала запрещать импорт российского сжиженного природного газа :

25 апреля вступил в силу запрет на краткосрочные контракты на российский СПГ;

в июне компании ЕС должны прекратить закупать трубопроводный газ из России по краткосрочным контрактам;

до конца декабря – полностью отказаться от российского сжиженного газа;

до конца осени 2027 года – полностью от трубопроводного газа.

Однако из-за войны в Иране этой весной наблюдается совсем другая динамика. С января по апрель ЕС получил 91 партию газа с "Ямал СПГ", что составляет 98% от всего экспорта завода. Европа еще никогда не импортировала СПГ с такой интенсивностью, как последние четыре месяца, отмечает Себастьян Реттерс, эксперт Urgewald.

Поэтому в ЕС прибыло:

в январе 23 партии СПГ объемом 1,69 млн тонн;

в феврале – 21 партия объемом 1,54 млн тонн;

в марте – 25 партий объемом 1,84 млн тонн;

в апреле – 22 партии объемом 1,62 млн тонн.

Стоимость СПГ из-за войны на Ближнем Востоке выросла в марте с 35 евро за МВт-ч до 52,87 евро. В апреле цена хоть и снизилась до 45,21 евро за МВт-ч, но все равно осталась высокой. Суммарно за четыре месяца Россия могла заработать благодаря поставкам сжиженного газа 3,88 млрд евро, свидетельствуют расчеты Urgewald.

"Вместо того, чтобы перекрыть этот источник дохода и создать Путину огромные экономические и репутационные проблемы, ЕС импортирует рекордные объемы СПГ с Ямала. Если Европа хочет, чтобы эта ужасная война закончилась как можно быстрее, она должна поддержать усилия Украины по перекрытию основных источников дохода России как можно быстрее", – считает Владимир Сливяк, сопредседатель организации "Экозащита!".

Как Кремль пытался нажиться на войне на Ближнем Востоке

После начала войны на Ближнем Востоке Путин пытался воспользоваться ею, чтобы оказать давление на ЕС. Он заявил, что Москва может отказаться от поставок газа в Европу до того, как ограничения на него введет ЕС.

Позже вице-премьер Александр Новак сообщил, что "было принято решение, что часть объемов СПГ, который сегодня поставляется в Европу, будет перенаправлена на другие рынки". В качестве примеров вице-премьер привел рынки Китая, Индии, Филиппин, Таиланда.

Однако по факту произошло прямо противоположное, о чем свидетельствуют данные Kpler. Поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" в марте также увеличились на 22% по сравнению с мартом 2025 года.

