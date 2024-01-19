Успеть до 24 февраля. ЕС уже работает над 13-м пакетом санкций против России: что в него войдет

В Европейском союзе начали обсуждение нового – 13-го – пакета санкций против России. Ожидается, что он будет утвержден до 24 февраля – второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Потенциальные меры могут включать больше торговых ограничений и борьбу с постоянными попытками Москвы обойти санкции – при чем, как через третьи страны, так и через компании внутри союза.

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Об этом сообщает Bloomberg. Также, отмечается, продолжаются дискуссии "относительно планов создания нового фонда для военной поддержки Украины". Его некоторые страны ЕС хотят использовать как способ модернизации нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира.

"Внешнеполитическая служба ЕС предложила предоставить фонду годовой бюджет в размере около 5 млрд евро, но не смогла достичь консенсуса между странами-членами. ... Вскоре чиновники представят государствам-членам новый документ с предложениями", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: достичь согласия по 13-му пакету санкций до следующего месяца будет нелегко. Ведь на переговоры по предыдущему пакету ушло несколько месяцев.

Китайские госбанки против России

В то же время, после подписания президентом США указа о вторичных санкциях ужесточать направленные против России ограничения начали госбанки Китая. В частности, по крайней мере, 2 учреждения за последние недели заказали проверку своего российского бизнеса. Также они намерены:

разорвать связи с клиентами из санкционного списка;

прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору – причем независимо от валюты и места проведения транзакций.

Сама же проверка китайскими банками своего российского бизнеса, объясняют аналитики Bloomberg, будет распространена на нероссийских клиентов. Которые:

ведут бизнес в России;

перевозят критически важные товары в Россию через третьи страны.

"Это подчеркивает, что Китай соблюдает санкции США. Несмотря на его принципиальное противодействие им и обещания поддерживать экономические связи с Россией", – говорится в сообщении.

Отказываются работать с российскими банками и турецкие учреждения. В частности, они разрывают корреспондентские отношения почти со всеми тамошними кредитными организациями.

Турецкие банки также приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договоров. Впрочем, отказ от сотрудничества пока не повальный – исключения делаются "например, в отношении дочерних иностранных банков в России".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, президент России Владимир Путин требует найти за рубежом принадлежащую РФ недвижимость времен Российской империи и СССР. На все это будут потрачены деньги из федерального бюджета России.

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