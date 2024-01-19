Путин требует найти за рубежом имущество СССР и Российской империи: о чем говорится в его распоряжении
Президент России Владимир Путин требует найти за рубежом принадлежащую РФ недвижимость времен Российской империи и СССР. На все это будут потрачены деньги из федерального бюджета России.
Для осуществления задуманного Путин издал отдельное распоряжение, согласно которому этим вопросом будет заниматься Управление делами президента.
Если же найти что-либо удастся, объект нужно будет оформить. А также предоставить ему юридическую защиту.
Так, подчеркивается в документе, выделенные из госбюджета средства предназначены для покрытия расходов, связанных с "осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав и юридической защитой этого имущества".
Почему это важно
Отметим: после введения санкций Россия не может пользоваться своими активами за рубежом. Более того:
- в январе 2024 года страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов от 300 млрд долларов замороженных активов России в интересах Украины;
- в декабре 2023-го администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры со странами G7 о передаче замороженных российских активов Украине.
При этом, по данным Reuters, российские власти не видят реальных возможностей помешать конфискации замороженных валютных резервов РФ. "В душе все уже простились с резервами", – сказал один из приближенных к власти в Кремле источников агентства.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Минфине России пожаловались, что жители страны начали "в карманах" вывозить из нее золото, причем "слишком много". Причина – пока это является законным способом обойти пошлину. Впрочем, вскоре власти эту возможность уберут – проект об ограничении вывоза драгоценного материала уже готовится.
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