Грузовикам из Украины полностью закрыли проезд: поляки ужесточили блокаду границы в четырех пунктах пропуска

Польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков из Украины в Польшу через четыре пункта пропуска на границе с Украиной (всего грузовых пунктов – шесть). Фуры не двигаются в направлениях ПП "Медыка – Шегини", "Ягодин – Догоруск", "Долгобычев – Угринов" и "Зосин – Устилуг". Легковые авто и автобусы свободно пересекают границу.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко. "По состоянию на сегодняшний день (12 марта. – Ред.) блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг", – сказал он "Укринформу".

Кроме того, сильно усложнено движение фур из Польши в Украину в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". Грузовики там пропускают в очень малом количестве – всего по 30-50 машин за сутки, сообщил Демченко.

На ПП "Гребенное – Рава-Русская" грузовики частично пропускают в обе стороны. С 9 марта также была снята блокада пункта "Корчева – Краковец", однако ее собираются возобновить с 13 марта. Несмотря на отсутствие блокады в очереди на этом ПП по состоянию на 12 марта стоят около 500 грузовиков, которые пытаются объехать заблокированные пункты пропуска.

В то же время на пяти ПП, где проходит забастовка фермеров, скопилось уже 1500 грузовиков. Самая сложная ситуация, по словам Демченко, наблюдается в направлении "Ягодина".

В целом польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского Союза, в т. ч. из Украины, хотя активно закупают беларускую и российскую продукцию и не бастуют против нее.

Ранее Киев призвал Варшаву обеспечить беспрепятственное движение автобусов через границу в местах протестов. Генеральное консульство Украины в Люблине обратилось с соответствующим официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства.

Украинский консул Сергей Царук также встретился с представителями полиции Польши и митингующими и отметил недопустимость любых задержек передвижения пассажирских автобусов. В разговоре с консулом польская полиция отрицала факты преднамеренной блокировки такого транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с польскими фермерами, устроившими протесты. Никаких соглашений власти и забастовщики не достигли, поэтому блокада пока будет продолжаться.

В то же время в Польше наконец приняли решение касательно ввоза продуктов из России и Беларуси. Нижняя палата парламента одобрила резолюцию о введении санкций на агропродукцию из РФ и Беларуси, в результате Польша будет требовать такого решения на общеевропейском уровне.

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