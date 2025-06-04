Готовятся перейти на евро с 2026 года: в стране ЕС отказались от нацвалюты

Болгария намерена официально перейти на евро в качестве официальной валюты. Ожидается, что это произойдет в 2026 году. Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже одобрили этот шаг, признав успех страны в выполнении необходимых экономических критериев. При чем даже несмотря на опасения по поводу отмывания денег и коррупции в высших эшелонах власти.

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Об этом сообщает Politico. Отмечается: в целом, Болгария станет 21-й страной, принявшей евро как официальную валюту.

"Ответ Болгарии – "да". ... Однако есть ряд политических задач, которые Болгарии ещё предстоит решить … связанных с борьбой с коррупцией, независимостью судебной системы и эффективностью государственной администрации, а также системой госзакупок", – сказал представитель Еврокомиссии Массимо Суарди.

В то же время, подчеркивается, переход на евро еще теснее привяжет "одну из самых бедных стран ЕС" к институциональной структуре Евросоюза. При чем произойдет это на фоне "экономического, политического и даже военного давления России на своих бывших соседей по восточному блоку".

Вместе с тем, отмечается, в ЕЦБ акцентировали на необходимости для властей Болгарии сопроводить переход на евро "соответствующей политикой". В частности:

Избежать неоправданного подрыва конкурентоспособности Болгарии.

Не допустить нарастания рискованного кредитования и "других макроэкономических дисбалансов".

"Хотя почасовая оплата труда в Болгарии является самой низкой в ЕС, рост заработной платы должен соответствовать росту производительности – чтобы сохранить конкурентоспособность и привлекательность страны для иностранных инвесторов. ... Также необходимо устраненять недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", – подчеркнули в ЕЦБ.

В то же время, отмечается, граждане самой Болгарии неоднозначно отнеслись к переходу страні на евро. В частности, несколько дней назад "тысячи людей вышли на улицы , призывая правительство сохранитьнацвалюту – лев".

"Существуют опасения, что торговцы и компании воспользуются переоценкой валюты как предлогом для повышения цен. Также люди переживают, что на цены повлияет рост торговли с остальной частью ЕС", – объяснили авторы материала.

Украина не будет переходить на евро

В то же время, Украина не будет отказываться от гривни в пользу евро. И хотя полностью такая возможность не исключается, в Нацбанке отмечают: это очень далекая перспектива. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, сама оценка готовности и необходимости для Украины перехода на евро будет осуществляться "через 10-15 лет".

"Это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы отвечать всем критериям перехода на евро. Это длительный путь", – сказал Николайчук.

В то же время, отметил заместитель главы Нацбанка, потенциальное вступление Украины в ЕС предполагает ведение учета основных показателей внешнего сектора – в частности, резервов, платежного баланса и т.д. – именно в евро. Кроме того, связи Украины со странами еврозоны "должны продолжать существенно усиливаться". Соответственно, признал Николайчук, "в определенный момент мы должны будем сменить курсообразующую валюту с доллара на евро".

"Мы изучаем этот вопрос. Но на сегодняшний день вопрос рассмотрения в краткосрочной перспективе такого перехода не стоит", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Европейском центральном банке считают, что евро может стать альтернативой доллару, что принесет странам-членам ЕС значительную выгоду. Впрочем, признают там, для этого правительства этих стран должны укрепить финансовую и оборонную архитектуру блока.

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