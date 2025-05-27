Евро может "заменить" доллар: какие реформы нужно провести ЕС

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) считают, что евро может стать альтернативой доллару, что принесет странам-членам ЕС значительную выгоду. Впрочем, признают там, для этого правительства этих стран должны укрепить финансовую и оборонную архитектуру блока.

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Об этом сообщает Reuters. Там отмечают:

На протяжении десятилетий глобальная роль евро фактически остается неизменной.

Дело, объясняется в том, что "Финансовая система Европейского союза до сих пор не сформирована полностью". А правительства не проявляют особого желания углублять интеграцию.

В последние месяцы глобальные инвесторы, обеспокоенные непредсказуемой экономической политикой США, сокращают свои вложения в долларовые активы.

Вместо этого, подчеркиваются, они предпочитают золото, "поскольку не видят прямой альтернативы".

"Текущие изменения создают возможность для "глобального момента евро". ... Однако евро не получит влияние автоматически", – отметила президент ЕЦБ Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Она подчеркнула: для того, чтобы повысить статус евро, ЕС необходим более глубокий и ликвидный рынок капитала. А также:

Укрепление правовой базы.

Поддержка открытой торговли.

Кроме того, подчеркнула Лагард, любое усиление роли евро должно сопровождаться увеличением военной мощи ЕС. Ведь "инвесторы – особенно официальные – также ищут геополитические гарантии".

"Они вкладываются в активы регионов, которые являются надежными партнерами в области безопасности. И способны поддерживать альянсы с применением силы", – констатировала президент ЕЦБ.

В целом же, резюмировала Лагард, превращение евро в альтернативу доллару принесет ЕС большую выгоду. Ведь приток инвестиций, среди прочего:

Позволит внутренним участникам рынка занимать средства по более низкой стоимости.

Защитит союз от колебаний курса валют.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. Среди причин – усиление экономической интеграции с Европейским Союзом (ЕС) и приближение страны к членству в ЕС. Впрочем, ожидать отказа Украины от гривни и перехода на евровалюту не стоит.

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