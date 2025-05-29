Украина откажется от гривни и перейдет на евро? В НБУ рассказали, к чему готовиться

В ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни в пользу евро. И хотя полностью такая возможность не исключается, в Нацбанке отмечают: это очень далекая перспектива.

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Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, передает Forbes. Отмечается: по его словам, сама оценка готовности и необходимости для Украины перехода на евро будет осуществляться "через 10-15 лет".

"Это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы отвечать всем критериям перехода на евро. Это длительный путь", – сказал Николайчук.

При этом подчеркивается: многие страны самого Евросоюза до сих пор считают целесообразным иметь собственные валюты. Причем даже несмотря на то, что "при вступлении в ЕС они берут на себя обязательство перейти на евро".

В то же время, отметил заместитель главы Нацбанка, потенциальное вступление Украины в ЕС предполагает ведение учета основных показателей внешнего сектора – в частности, резервов, платежного баланса и т.д. – именно в евро. Кроме того, связи Украины со странами еврозоны "должны продолжать существенно усиливаться". Соответственно, признал Николайчук, "в определенный момент мы должны будем сменить курсообразующую валюту с доллара на евро".

"Мы изучаем этот вопрос. Но на сегодняшний день вопрос рассмотрения в краткосрочной перспективе такого перехода не стоит", – отметил он.

Вместе с тем Николайчук заверил: сам же такой переход не отразится на жизни украинцев. Так же, по его словам, это не будет иметь влияния на бизнес.

В свою очередь, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова ранее сообщила, что резкого перехода от доллара к евро не будет – все произойдет медленно и незаметно. При этом она подчеркнула: сейчас не лучшее время отвязывать курс гривни от доллара ради перехода на евро. Ведь страна находится в состоянии войны.

Сам же переход с доллара на евро, по ее словам, пойдет на пользу украинской экономике. В частности, отметила Рожкова, с учетом стремления Украины войти в Евросоюз.

Впрочем, подчеркнула она, о конкретных сроках перехода речь не идет. "Когда и как (это произойдет. – Ред.) – это другой вопрос", – резюмировала Рожкова.

В то же время председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов отметил: при благоприятных обстоятельствах перехода следует ожидать не раньше чем через 3 года, ведь для этого должен быть выполнен ряд условий. Среди них такие:

Количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах.

Движение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, но и с максимальной интеграцией норм и принципов европейского сообщества во все государственные процессы, а также в экономику и законодательство.

В Украине должен наступить мир – с четкими гарантиями безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Европейском центральном банке считают, что евро может стать альтернативой доллару, что принесет странам-членам ЕС значительную выгоду. Впрочем, признают там, для этого правительства этих стран должны укрепить финансовую и оборонную архитектуру блока.

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