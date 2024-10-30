Госдолг Украины впервые пересек важную отметку: сколько должно государство теперь

В сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 32,31 млрд. гривен и впервые в истории пересек отметку в 6,4 трлн гривен. Преобладающую часть этой суммы составляют долги перед иностранными государствами и финансовыми организациями.

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Как сообщили в Министерстве финансов, по состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,4 трлн грн, или 155,56 млрд долларов. 6,1 трлн грн, или 95,52% общей суммы долга, в частности, пришлось на госдолг Украины, в частности:

внешний долг – 4,39 трлн грн (68,60% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 106,72 млрд долларов;

внутренний долг – 1,72 трлн грн (26,92% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 41,87 млрд долларов.

Остальные же, то есть 286,98 млрд грн (4,48%), или 6,97 млрд долларов, это гарантированный государством долг Украины. Эта сумма состоит из:

гарантированного государством внешнего долга – 219,78 млрд грн (3,43%);

гарантированного государством внутреннего долга – 67,20 млрд грн (1,05%).

В сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 32,31 млрд грн, или 0,87 млрд долларов. Как пояснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), главная причина роста госдолга - заимствование на внутреннем рынке.

"Сентябрь стал одним из немногих месяцев, когда прирост государственного долга обуславливался заимствованиями на внутреннем рынке (+40,5 млрд грн), тогда как внешний долг хоть и минимально, но сократился (-8,9 млрд грн). Такая динамика обуславливается активизацией привлечения Минфином ОВГЗ на аукционах с целью финансирования увеличенного дефицита бюджета из-за растущих потребностей сектора безопасности и обороны", – отметил Гетманцев.

Нардеп напомнил, что в сентябре объемы размещений ОВГЗ были самыми большими с начала года. Это позволило Министерству финансов привлечь 72,4 млрд. гривен (в эквиваленте во всех валютах), то есть в 2,5 раза больше, чем в августе. Платежи по погашению ОВГЗ в сентябре составили 26,5 млрд. гривен.

Гетманцев прогнозирует, что в октябре может продолжиться тенденция к заметному наращиванию внутреннего госдолга, поскольку с 11 октября Нацбанк ввел ряд решений по стимулированию оживления участия банков в аукционах по размещению ОВГЗ и соответственно их участию в финансировании дефицита бюджета.

В частности, банки обязали увеличить норматив обязательных резервов на 5 процентных пункта и пропорции вложения этих резервов в бенч-марк ОВГЗ – с 50 до 60%. Также была снижена ставка по трехмесячным ДС-сертификатам.

Также госдолг Украины в октябре вырастет из-за предоставления 6-го транша по макрофинансовой программе EFF на сумму 1,1 млрд дол.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что лидеры стран G7 приняли решение о предоставлении Украине кредита на общую сумму около 50 млрд долларов. Для этого будут использованы средства по замороженным российским активам. Выплаты планируется начать до конца 2024 года.

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